ФБК Алексея Навального провел свое социологическое исследование и выяснил среднюю зарплату по стране
Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального провел свое социологическое исследование и выяснил среднюю зарплату по стране. По данным Росстата, средняя зарплата составляет 45 840 рублей в месяц, однако это совершенно не соответствует действительности, — заявил ранее Навальный в своем видеоролике. По мнению Навального, грядущее повышение пенсионного возраста нанесет колоссальный удар по людям, чьи зарплаты не соответствуют завышенным официальным данным.
Комментарии6
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ukraminadozemljudobrjt 10 августа 2018 | 09:33
Гидрецефал выяснять сколько еще донатов со школоты можно сдоить.
mikhail_spb_ 10 августа 2018 | 09:36
Росстат - слуга кремлежуликов.
Какие цифры ему прикажут, такие и опубликует.
А Алексей Навальный в очередной раз вскрыл враньё кремлежуликов.
kryimzdick 10 августа 2018 | 09:40
40 тысяч на семью это еще может быть, да и то максимум и идеал.
olegleon 10 августа 2018 | 09:42
"ФБК Алексея Навального провел свое социологическое исследование"
уже звучит смешно. а результаты ещё смешнее оказались. интересно, а как сам Навальный, при такой зарплате, может в Европу ездить отдыхать? ведь если ему поверить, то даже в Москве зарплата около 20 тысяч
kara 10 августа 2018 | 09:43
так Алексей декларировал 500 тыс в месяц доход а у Уткина (с его слов) миллион в месяц.
так сколько к Алексею и Уткину 10000 приложить?
patlik 10 августа 2018 | 09:44
Абсолютно точные цифры в исследовании Навального. Если еще правительство инициирует уголовную ответственность за увольнение пред. пенсионеров и преследование само занятых, то это равносильно геноциду старшего поколения Россиян.