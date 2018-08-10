Помощник президента предлагает воспользоваться доходами металлургических компаний для выполнения нового майского указа
Помощник президента Андрей Белоусов предлагает воспользоваться доходами металлургических химических компаний для выполнения нового майского указа. Его письмо оказалось в распоряжении РБК. Белоусов перечисляет 14 компаний, у которых можно было бы изъять средства. Среди них Норникель, Северсталь, Алроса, а также Новолипецкий металлургический комбинат.
Кстати, владелец последнего Владимир Лисин считает, что увеличение налоговой нагрузки на металлургов снизит инвестиции в отрасли.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
volgin_iw 10 августа 2018 | 09:33
Средства надо изымать не у компаний, а у их владельцев.
tvitov66 10 августа 2018 | 09:46
volgin_iw: нацЛидер своим майским указом дал команду не только доить народонаселение, но и грабить награбленное
contsignal 10 августа 2018 | 09:47
Речь все-таки идет именно о владельцах, чьими доходами предполагается поделиться.
vaka257 10 августа 2018 | 09:34
Скоро изымут валюту у населения...
mikhail_spb_ 10 августа 2018 | 09:34
Необходимо также изъять излишки денег из карманов народонаселения.
Чтобы, значит, воплощать в жизнь майские обещания нацдилера и чтобы он мог ещё более лучше противостоять агрессивному блоку НАТО!
viktorova 10 августа 2018 | 09:36
mikhail_spb_: чтобы он мог ещё более лучше обещать...
tv_victim 10 августа 2018 | 09:35
" Последствия этих заблуждений сказались очень скоро. Уже в 1815 году в Глупове был чувствительный недород, а в следующем году не родилось совсем ничего, потому что обыватели, развращенные постоянной гульбой, до того понадеялись на свое счастие, что, не вспахав земли, зря разбросали зерно по целине.
-- И так, шельма, родит! -- говорили они в чаду гордыни."
М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»
ly4_sveta 10 августа 2018 | 09:38
Ну, вот, я так и думал... Взять и поделить.
Бессмертный Булгаков. «Собачье сердце» и
«Мастер и Маргарита» так и не стали настольными
книгами дремучих невежд и политиканствующих
бездарей.
tv_victim 10 августа 2018 | 09:44
ly4_sveta: Зато "Москва 2042" Войновича и "1984" Оруэлла - не просто настольные книги, а программные документы! Все по пунктам выполняется....
olegleon 10 августа 2018 | 09:38
члены КПСС в своём стиле "взять и поделить"
galina6837 10 августа 2018 | 09:46
хавчик усыхает. Власть начинает пожирать своих дальних соплеменников. Со временем радиус неприкасаемых уменьшится до десяти человек
piter_ug 10 августа 2018 | 09:47
Едропутинская версия продотрядов - баблосборщики.
Жизнь в России идёт по кругу.