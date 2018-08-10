В Румынии пройдет антиправительственная акция, в которой, как ожидается, может принять участие до 1 миллиона человек
Сегодня в Румынии пройдет массовая антиправительственная акция, в которой, как ожидается, может принять участие до 1 миллиона человек. Власти опасаются, что агрессивно настроенные демонстранты устроят провокации во время митинга.
На акцию, которая пройдет сегодня на площади Победы в Бухаресте, соберутся не только местные жители, но главным образом румыны, проживающие за рубежом. Они покинули страну из-за коррупции, низких зарплат и политики правящей коалиции. Люди традиционно приезжают на родину в летние праздники, чтобы повидать родных, но на этот раз они планируют выйти с протестом против властей, которые, по их мнению, разрушают страну и отдаляют ее от демократических стандартов. Местные чиновники отмечают, что риторика организаторов протеста в социальных сетях агрессивна, и не исключено, что на митинге будут провокации. В отношении одного из активистов – он называет себя настоящим организатором акции – ранее возбудили уголовное дело за подстрекательство к насилию. Несколько дней назад в эфире одного из телеканалов он призвал участников предстоящей акции нападать на силы правопорядка.
Массовые протесты начались в Румынии в прошлом году. Люди выступили против ряда правительственных инициатив по смягчению антикоррупционных законов.
Комментарии8
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tremens_delirium 10 августа 2018 | 09:11
Чаушеску выкапывать и оживлять хоть не будут?
ostapbey 10 августа 2018 | 09:27
tremens_delirium: чтоб повторно урыть??
Но тут "цымис" в другом..
Миллион человек...
МИЛЛИОН людей бунтует не на коленях.
А власть прислушивается..
Так мало что прислушивается, так еще и без омона с нацгвардией.
Даже
putin_itogy 10 августа 2018 | 09:22
Вот это понимаю, ПРОТЕСТЫ....
Маленькая, 10 миллионная Румыния, выходит на улицу с первого раза, МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕК!
Это есть - ГОЛОС НАРОДА.
А не пук, испуганного овечьего стада, оборзевшими от безмятежности вальяжными чекистами..
kochar 10 августа 2018 | 09:38
putin_itogy: А в Армении вышли все ,кроме сотен скотов и смели к ё..ой матери кровопийц.
galina6837 10 августа 2018 | 09:28
Дикари. Если не будет коррупции, в стране будут стоять базы НАТО и по улицам будут бегать Саакашвили.
wertzuwachs 10 августа 2018 | 09:29
Опаньки! А согласование на акцию получено?
galina6837 10 августа 2018 | 09:32
wertzuwachs:
Да. Правительство Румынии разрешило митинговать против коррупции в Гайд-парках Сокольников и Лондона
gregor 10 августа 2018 | 09:33
В Румынии 1000000 соберётся ,а в России ,даже ,если Путин объявит ,что расстреляет каждого второго Россиянина , выйдут митинговать 15 тысяч где-то .
И то всяко разно портянки ,титушки ,нашисты ,ноды ,сербы ,вертухаи ,хунвейбины ,кадилы , молодые гвардии ворья и прочее из большинства , будут препятствовать митингу .
Таков менталитет большинства . Таков генофонд после селекции упыря сталина .
Поэтому не будет в ближайшем будущем в России ,ни дорог ,ни друзей .