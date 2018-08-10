В Румынии пройдет антиправительственная акция, в которой, как ожидается, может принять участие до 1 миллиона человек

Сегодня в Румынии пройдет массовая антиправительственная акция, в которой, как ожидается, может принять участие до 1 миллиона человек. Власти опасаются, что агрессивно настроенные демонстранты устроят провокации во время митинга.

На акцию, которая пройдет сегодня на площади Победы в Бухаресте, соберутся не только местные жители, но главным образом румыны, проживающие за рубежом. Они покинули страну из-за коррупции, низких зарплат и политики правящей коалиции. Люди традиционно приезжают на родину в летние праздники, чтобы повидать родных, но на этот раз они планируют выйти с протестом против властей, которые, по их мнению, разрушают страну и отдаляют ее от демократических стандартов. Местные чиновники отмечают, что риторика организаторов протеста в социальных сетях агрессивна, и не исключено, что на митинге будут провокации. В отношении одного из активистов – он называет себя настоящим организатором акции – ранее возбудили уголовное дело за подстрекательство к насилию. Несколько дней назад в эфире одного из телеканалов он призвал участников предстоящей акции нападать на силы правопорядка.

Массовые протесты начались в Румынии в прошлом году. Люди выступили против ряда правительственных инициатив по смягчению антикоррупционных законов.