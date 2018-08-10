Эммануэль Макрон намерен сегодня обсудить с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссёра Олега Сенцова
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сегодня обсудить с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссёра Олега Сенцова. По крайней мере, об этом агентству Рейтер накануне сообщили в Елисейском дворце.
Сенцов был осуждён на 20 лет за терроризм. Сегодня 89 день его голодовки в колонии. Он требует о освободить всех украинских политзаключённых в России.
Напомним, ранее Макрон уже говорил с Путиным о Сенцове. Он отмечал, что совместный диалог должен помочь в решении непростой ситуации.
Накануне в Кремле заявили, что получили письмо матери Сенцова с просьбой о помиловании.
Комментарии3
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ukraminadozemljudobrjt 10 августа 2018 | 09:09
89 жрет по одеялом.
viktorova 10 августа 2018 | 09:11
Надеюсь на положительный исход переговоров и желаю свободы всем политическим заключённым.
kochar 10 августа 2018 | 09:35
Самый обычный торг жизни человека.С одной стороны на кону стоит жизнь,а с другой ослабление санкций.
На базаре поторговаться можно и нужно ,и итог приемлемый и для покупателя и для продавца.Здесь всё в одни ворота.
Каким наивным надо быть и простофилей,чтобы от этой встречи чего то ждать.
Максимум будет смягчение содержания , и это чтобы окончательно не потерять лицо перед Зимбабве.