Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сегодня обсудить с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссёра Олега Сенцова. По крайней мере, об этом агентству Рейтер накануне сообщили в Елисейском дворце.

Сенцов был осуждён на 20 лет за терроризм. Сегодня 89 день его голодовки в колонии. Он требует о освободить всех украинских политзаключённых в России.

Напомним, ранее Макрон уже говорил с Путиным о Сенцове. Он отмечал, что совместный диалог должен помочь в решении непростой ситуации.

Накануне в Кремле заявили, что получили письмо матери Сенцова с просьбой о помиловании.