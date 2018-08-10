В подмосковных Мытищах автобус въехал в толпу пешеходов
Это произошло минувшим вечером на автостанции. Пострадали 3 человека. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. В момент аварии в автобусе были пассажиры, никто из них не пострадал.
Комментарии2
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grablu_rossiu 10 августа 2018 | 09:10
Русский мир - это трезвые и дисциплинированные водители, современный транспорт, дороги в отличном состоянии и безвзяточный контроль всего этого ГИБДД и чиновников.
viniqi 10 августа 2018 | 09:29
grablu_rossiu: Когда за рулем среднеазиатский древолаз-это всегда как обезьяна с гранатой!!!