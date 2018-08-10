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09:00, 10 августа 2018

Медведев не исключил введение уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста

Премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил введение уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста. Об этом он сказал во время своего визита в Камчатский край.

Предложений, касающихся ответственности работодателей перед пожилыми сотрудниками, готовится много, и они очень разные, рассказал Медведев на встрече с работниками Кроноцкого заповедника. Глава правительства при этом упомянул лишь одну возможную меру – введение жесткого административного и уголовного наказания за увольнение пожилых людей после пенсионной реформы. Как считает премьер, если подобное предложение будет поддержано парламентом и президентом, это создаст социальные гарантии. Такую меру Медведев сравнил с нормой уголовного законодательства, которая запрещает увольнять ушедшую в декрет женщину.

Напомним, в конце июля Минтруд также предложил ввести уголовную ответственность для работодателей, увольняющих людей предпенсионного возраста. Так в ведомстве хотят смягчить социальные последствия пенсионной реформы.

Проект пенсионной реформы в июле был одобрен Госдумой в первом чтении. Он предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Комментарии

23

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viktorova 10 августа 2018 | 09:04

Вот ля. Теперь и Медведева нельзя будет уволить. За себя топит!

viktorova 10 августа 2018 | 09:06

А если вофка Медведева уволит, его тоже привлекут к уголовной?

hz6691 10 августа 2018 | 09:34

viktorova: Привлекут российский народ - работодателя этих ...

apels 10 августа 2018 | 09:09

Как в том канкане - " Все выше, выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц...."
Все ближе худшие проявления совка :)

a_and_ts Александр Симо 10 августа 2018 | 09:09

Т.е. в реальности это будет закон об обязательном увольнении за 1 день до достижения предпенсионного возраста, и абсолютный запрет на прием работников предпенсионнго возраста.

yralez 10 августа 2018 | 09:11

Значит будут увольнять допенсионного возраста.......40 летних.
Красота.....40 летний полицай на полном пензии и 40 летний безработный рабочий.

captaingeorge 10 августа 2018 | 09:15

Ну вот уже и нс Дарвина замахнулись! А как быть с естественным отбором, или точнее с ее аналогом - конкуренцией? Хочется процитировать нашего министра по иноземным делам: "Дебилы, бл@!"

sg95 10 августа 2018 | 09:15

Угомоните дурака!!!
Это значит можно за пару лет до пенсии приходить пьяным на раоту и орать начальнику "Я тебя посажу!!", так что ли?
А еще и предпредпенсионного возраста принимать не будут на работу. Нах им проблемы возможные..

sapiens17 10 августа 2018 | 09:19

sg95: "Убеждать сумашедшего не совершать бездумных поступков само по себе сумашествие"
(Д-р Хаус)

oleg__ 10 августа 2018 | 09:19

sg95: Им не Нах. Им Пох ! Главное - пенсии украсть !!!

oleg__ 10 августа 2018 | 09:15

И за колоски с поля обязательно !!!

borhudarov 10 августа 2018 | 09:17

Блин, когда-то я жалел дурачка... А дурачок взял, да и вырос в кретина.

putin_itogy 10 августа 2018 | 09:18

Да населению ПОК, что вы, кого там, "уголовной ответственности"...
Не наводи тень на плетень, и уточек, димон..
Это не есть решение проблемы.
Вы там, ребята Питерские, если хотим по честному, да "по пацански",
рецепт один - ПОВЫШАЕМ ВОЗРАСТ СИЛОВИКАМ, ВЕРТУХАЯМ, ВОЕННЫМ(мы же не воюем?!) и ПРОЧЕЙ ЛЬГОТНОЙ СВОЛОЧИ, НА ТЕ ЖЕ САМЫЕ - 5/8 лет..

patlik 10 августа 2018 | 09:19

Докторов узких специальностей явно не хватает в аппарате правительства. Маразм окреп и уже выплескивается в общество. Правительство срочно надо на карантин.

mitja_76 10 августа 2018 | 09:19

Гениально.
Любой нормальный начальник предприятия будет просто ОБЯЗАН срочно выяснить, сколько это в годах - ПРЕДпенсионный возраст, и поувольнять соответствующих сотрудников ЗАРАНЕЕ, пока за это уголовку не ввели.

sneer1 10 августа 2018 | 09:21

Идиотизм. С одной стороны, забота о беременных женщинах вызвана физиологией, и это хорошо и правильно, - нужно ходить по врачам, гормональный дисбаланс и т.д. Но - простите, если люди предпенсионного возраста тоже на физиологию завязаны, - зачем повышать возраст? Зачем их мучить? И, если есть такой старый пердун, который нихрена не делает, потому что, видите ли, плохо знает компьютер, то его нельзя уволить?

vladimir_veteran 10 августа 2018 | 09:25

Вроде как человек с юридическим образованием, а дурак.Такое в жизни бывает. Но как такой человек управляет государством - это большой вопрос. И как и когда государство сможет оправиться от такого руководства - еще бОльшая проблема.

sergev 10 августа 2018 | 09:27

Если человек дурак - это навсегда.

kochar 10 августа 2018 | 09:28

Бесплодные умы бывают самыми плодовитыми на слова.
Жозеф Саньяль Дюбе

sbk 10 августа 2018 | 09:29

Зачем этот человечек все время что-то говорит?

zurrog_ 10 августа 2018 | 09:29

Когда же вас то, лилипутов пердячих, посадят..

hz6691 10 августа 2018 | 09:32

Заботится о своем рабочем месте?

ex_ex 10 августа 2018 | 09:33

Это будет подспорьем для силовиков, еще один повод, чтобы можно было покошмарить бизнес.

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