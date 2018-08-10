Премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил введение уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста. Об этом он сказал во время своего визита в Камчатский край.

Предложений, касающихся ответственности работодателей перед пожилыми сотрудниками, готовится много, и они очень разные, рассказал Медведев на встрече с работниками Кроноцкого заповедника. Глава правительства при этом упомянул лишь одну возможную меру – введение жесткого административного и уголовного наказания за увольнение пожилых людей после пенсионной реформы. Как считает премьер, если подобное предложение будет поддержано парламентом и президентом, это создаст социальные гарантии. Такую меру Медведев сравнил с нормой уголовного законодательства, которая запрещает увольнять ушедшую в декрет женщину.

Напомним, в конце июля Минтруд также предложил ввести уголовную ответственность для работодателей, увольняющих людей предпенсионного возраста. Так в ведомстве хотят смягчить социальные последствия пенсионной реформы.

Проект пенсионной реформы в июле был одобрен Госдумой в первом чтении. Он предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.