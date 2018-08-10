Немецкие пилоты авиакомпании «Райанэйр» начали забастовку
Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Акция продлится сутки.
Ранее о планах провести забастовку объявили также пилоты ирландского, шведского, голландского и бельгийского подразделений лоукостера. Авиакомпания будет вынуждена отменить 250 рейсов внутри Германии и более 400 рейсов по всей Европе. Как ожидается, стачка нарушит планы более 55 тысяч пассажиров.
Комментарии2
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kara 10 августа 2018 | 08:55
а в Китай их не берут?
komiccap_nkvd 10 августа 2018 | 09:33
фейковые новости. не может быть в ЕС забастовок.
там все живут долго и счастливо