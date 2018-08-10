Немецкие пилоты авиакомпании «Райанэйр» начали забастовку

Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Акция продлится сутки.

Ранее о планах провести забастовку объявили также пилоты ирландского, шведского, голландского и бельгийского подразделений лоукостера. Авиакомпания будет вынуждена отменить 250 рейсов внутри Германии и более 400 рейсов по всей Европе. Как ожидается, стачка нарушит планы более 55 тысяч пассажиров.