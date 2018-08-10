В Фейсбуке запретили размещать чертежи для создания оружия на 3D принтерах

Соцсеть объявила об удалении всего соответствующего контента, в том числе, ссылок на сторонние сайты.

Ранее суд запретил американской компании «Диффенс дистрибьютер» начать размещение в интернете чертежей оружия, которое можно напечатать с помощью. 3D принтера. Телекомпания CNN отмечает, что несмотря на запрет, такие схемы всё равно можно обнаружить на ряде интернет сайтов.