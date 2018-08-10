Условия содержания в тюрьме Марии Бутиной улучшились, но из-за низкой температуры у неё обострился хронический артрит
Условия содержания в тюрьме россиянки Марии Бутиной улучшились, но из-за постоянно низкой температуры у неё обострился хронический артрит. Об этом говорится в заявлении посольства России в США. По данным дипломатов, Бутиной разрешили пользоваться спортзалом, качественнее стал рацион питания. Россиянка общается по телефону с родственниками и получает много писем со словами поддержки.
Напомним, 29-летней Бутиной инкриминируют участие в заговоре с целью шпионажа на территории США.
Комментарии7
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rom8883 10 августа 2018 | 08:41
А девушкам из "Нового величия" в России такие условия предоставляют?
rampa 10 августа 2018 | 08:41
может просто кондиционер в камере отключить, чтобы низкой температуры не было
midnightblues 10 августа 2018 | 08:45
Я понимаю,отсутствие интенсивнго траха в интересах группы по отмыванию бабла может серьезно подорвать организм
ostapbey 10 августа 2018 | 08:46
midnightblues: у нее образовались пролежни в сфинкторе.
И залежни даже..
ostapbey 10 августа 2018 | 08:49
.......Пролежень (лат. decubitus) — омертвение (некроз) мягких тканей в результате постоянного давления, сопровождающегося местными нарушениями кровообращения и нервной трофики. Недостаточный уход за больным.
sergo_25_26 10 августа 2018 | 08:45
Американцы любят кондиционеры на всю катушку гонять. Эл. энергия там копейки стоит. Придется привыкать Путиной разведчице. В спортзале согреется.
midnightblues 10 августа 2018 | 08:56
sergo_25_26: Вы имеете в виду,что там кто-то все же ее поимеет??