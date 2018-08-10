Условия содержания в тюрьме Марии Бутиной улучшились, но из-за низкой температуры у неё обострился хронический артрит

Условия содержания в тюрьме россиянки Марии Бутиной улучшились, но из-за постоянно низкой температуры у неё обострился хронический артрит. Об этом говорится в заявлении посольства России в США. По данным дипломатов, Бутиной разрешили пользоваться спортзалом, качественнее стал рацион питания. Россиянка общается по телефону с родственниками и получает много писем со словами поддержки.

Напомним, 29-летней Бутиной инкриминируют участие в заговоре с целью шпионажа на территории США.