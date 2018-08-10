Суд оставил в СИЗО фигурантку так называемого дела «Нового величия» Анну Павликову
Адвокат девушки Ольга Карлова рассказала, что решение на ее арест будет обжаловано в Верховном суде.
Арест Павликовой продлен до 13 сенятбря. Предоставленные защитой медицинские справки, по мнению судьи Юлии Рудаковой, не свидетельствуют о наличии у подсудимой заболеваний.
Комментарии1
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rom8883 10 августа 2018 | 08:43
Хотел бы я видеть Рудакову с такими неопасными болезнями на месте этих девушек.