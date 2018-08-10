Помощник президента предлагает воспользоваться доходами металлургических компаний для выполнения нового майского указа
Помощник президента Андрей Белоусов предлагает воспользоваться доходами металлургических химических компаний для выполнения нового майского указа. Его письмо оказалось в распоряжении РБК. Белоусов перечисляет 14 компаний, у которых можно было бы изъять средства. Среди них Норникель, Северсталь, Алроса, а также Новолипецкий металлургический комбинат.
Кстати, владелец последнего Владимир Лисин считает, что увеличение налоговой нагрузки на металлургов снизит инвестиции в отрасли.
Комментарии6
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vasyakirin 10 августа 2018 | 08:38
Не проще сократить расходы на управление, армию, полицию, жандармерию и освоение бюджета?
vezdehod 10 августа 2018 | 09:16
А не начать ли с самих себя - как выражаются некоторые кремлёвские индивиды?
midnightblues 10 августа 2018 | 08:47
И это правильно-ужасный конец все же интереснее ужаса без конца
vaka257 10 августа 2018 | 08:50
А для пополнения казны долларами изъять их у населения...
polsan 10 августа 2018 | 08:52
Андрей Белоусов, очень образованный человек и знает где что лежит! ))
apels 10 августа 2018 | 09:11
Вау, экспропереация!
Добить рядового Дерипаску!