Помощник президента предлагает воспользоваться доходами металлургических компаний для выполнения нового майского указа

Помощник президента Андрей Белоусов предлагает воспользоваться доходами металлургических химических компаний для выполнения нового майского указа. Его письмо оказалось в распоряжении РБК. Белоусов перечисляет 14 компаний, у которых можно было бы изъять средства. Среди них Норникель, Северсталь, Алроса, а также Новолипецкий металлургический комбинат.

Кстати, владелец последнего Владимир Лисин считает, что увеличение налоговой нагрузки на металлургов снизит инвестиции в отрасли.