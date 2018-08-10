В Челябинской обл. уволили директора школы, которая отказалась помогать взыскивать долги за ЖКХ с родителей учеников

В одной из школ Челябинской области уволили директора, которая, по некоторым данным, отказалась помогать взыскивать долги за ЖКХ с родителей учеников. Бывший директор учебного заведения Наталья Матвеева рассказала телеканалу РЕН, что список горожан пришёл к ней на почту из Управления образования. По данным телеканала, за директора вступились родители школьников.