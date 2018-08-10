В Челябинской обл. уволили директора школы, которая отказалась помогать взыскивать долги за ЖКХ с родителей учеников
В одной из школ Челябинской области уволили директора, которая, по некоторым данным, отказалась помогать взыскивать долги за ЖКХ с родителей учеников. Бывший директор учебного заведения Наталья Матвеева рассказала телеканалу РЕН, что список горожан пришёл к ней на почту из Управления образования. По данным телеканала, за директора вступились родители школьников.
Комментарии15
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zolingen 10 августа 2018 | 08:37
Уважуха директору. Надеюсь после окончания этого жуткого мордора в стране ей найдется достойное место в образовании.
vezdehod 10 августа 2018 | 09:10
Но оставили уборщицу, которая эти "Долги" выбивала шваброй. Забыл все матерные слова.
rumik 10 августа 2018 | 09:40
vezdehod: ты живешь в фантазиях?
viktorova 10 августа 2018 | 08:39
Интересно, что скажут в управлении образования, если директор школы будет помогать гражданам получать услуги ЖКХ НАДЛЕЖАЩЕГО качества?
У ЖКХшников тоже ведь дети в школах учатся...
edyatel 10 августа 2018 | 09:05
viktorova: Если бы квартиры были государственными как кстати и ЖУ тогда ещё можно было бы понять,
а так это взаимоотношения частных собственников и никакого отношения к морали и образованию они не имеют.
Единственная возможность это уничтожить частную собственность
и тогда можно все эти вопросы решать в государственном масштабе, через любые институты.
viktorova 10 августа 2018 | 09:19
edyatel: /Единственная возможность это уничтожить частную собственность/
Вы уже готовы свою квартиру и машину государству передать?
petrivanov 10 августа 2018 | 08:39
Правильно! Нужно ещё заставить директоров и учителей взыскивать с родителей учеников, и просто прохожих, алименты и штрафы на нарушения ПДД!
rom8883 10 августа 2018 | 08:45
Если учителя и дальше будут участвовать в фальсификации выборов, их заставят митинги разгонять.
glebbalbesov 10 августа 2018 | 08:46
Очень смущает эховское "по некоторым данным"…
vezdehod 10 августа 2018 | 09:13
glebbalbesov:
Помолись и - смущение улетучится.
airjeff 10 августа 2018 | 08:47
жуть. а как надо было помогать? ставить двойки детям должников, может на горох ставить коленками, розги завести...
ulagai 10 августа 2018 | 08:52
А может быть ,оккупантам лучше подумать о том, как дать возможность зарабатывать,чтобы долгов за ЖКХ не было?Может им стоить наладить экономику,а не тырить по офшорам?
s011ma 10 августа 2018 | 09:42
ulagai: Они уже подумали - в ГУЛАГе будем зарабатывать свои 2х2 метра. За написанное мы с Выми, возможно, попадём в один отряд и будем вспоминать анекдот:
Разговаривают два солдата.
- Вася, давай над старшиной пошутим.
- Иди…, над деканом уже пошутили.
edyatel 10 августа 2018 | 09:42
ulagai: При Советской власти вообще таких проблем не помню.
Вывод - полностью ликвидировать частную собственность на квартиры в многоквартирных домах.
sergo_25_26 10 августа 2018 | 09:19
Да и врачей не лишне бы заставить лечить пациента только после полного погашения долгов ЖКХ. А то нам тут тролльчатня рассказывает как при путине живется всем хорошо, а на самом деле пол страны за жкх должны и кредиты не платят. Не порядок.