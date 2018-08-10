Медведев не исключает уголовную ответственность за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста

Дмитрий Медведев не исключает введение уголовной ответственности за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста. По словам премьера, если такие предложения будут поддержаны парламентом, то будут созданы достаточно серьёзные гарантии. Медведев напомнил, что уже существует норма уголовного законодательства, запрещающую увольнять женщину, которая находится в декретном отпуске.