Медведев не исключает уголовную ответственность за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста
Дмитрий Медведев не исключает введение уголовной ответственности за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста. По словам премьера, если такие предложения будут поддержаны парламентом, то будут созданы достаточно серьёзные гарантии. Медведев напомнил, что уже существует норма уголовного законодательства, запрещающую увольнять женщину, которая находится в декретном отпуске.
Комментарии17
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vasyakirin 10 августа 2018 | 08:33
«буду увольнять молодым»
zolingen 10 августа 2018 | 08:34
Болтун
viktorova 10 августа 2018 | 08:34
Социальная политика России:
Зачем содержать пенсионеров? Пусть их работодатели содержат. Хотябы дополнительные 5-7 лет.
vezdehod 10 августа 2018 | 09:06
Это всё равно. что бомбить Воронеж...Посадишь руководителя фирмы,без работы останется весь его коллектив Фирма РАЗВАЛИТСЯ.
vilingrad 10 августа 2018 | 08:36
Медвежонка выпустили на манеж- пусть отдувается вместо распорядителя манежа: за пенсии, ндс, новые санкции. А потом выйдет распорядитель, весь в белом. А может, не выйдет;)
rampa 10 августа 2018 | 08:39
а в новом законе будет оговорено с какого возраста человек будет считаться "пожилым работником"?
vlabumur 10 августа 2018 | 08:40
Медведев не исключает уголовную ответственность за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста
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Курица в гнезде, яички неизвестно где, а ты уж в охотный ряд цыплятами торговать.
wargen 10 августа 2018 | 08:43
Давай димон, сечин с роснефти кого уволит, ты его в суде поборешь? Или сам сядешь?
platonnekafrin 10 августа 2018 | 08:50
Появится новый тип компаний-преступников: Авторитетное Общество, Общество в законе, Опущенное Общество.
gvzdk 10 августа 2018 | 08:50
Блин руководители! Они даже не знают как это работает - если пенсионер хороший специалист , его и без Медведева ни кто не уволит, а нет - будут избавляться заблаговременно
ufalo 10 августа 2018 | 09:00
не брать на работу после 40 лет!!!
vinsentvangog2 10 августа 2018 | 09:12
у с п о к о и л - ЗАБОТНИК ты НАШ ...
gregor 10 августа 2018 | 09:15
Медведев не исключает уголовную ответственность за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста
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Так референдум же ещё не проводили , какое повышение пенсионного возраста ?
Или результат референдума уже есть ?
Страна смешная и такая вся .... предсказуемая одобрямся ...... .
degele 10 августа 2018 | 09:26
И кто клоун? Да хоть расстрел введи за увольнение. Если сотрудник не нужен или плохо работает его уволят в любом случае. ИДИОТСКОЕ предложение.
severnaj 10 августа 2018 | 09:33
Обещать не значит жениться - это про наших "женихов" Путина и Медведева :-)))
zurrog_ 10 августа 2018 | 09:33
Когда же вас то, лилипутов пердячих, посадят..
s011ma 10 августа 2018 | 09:36
А еще надо ввести уголовную ответственность для женщин, доживших до 63 лет и мужчин, доживших до 65. И наоборот - дети тех, кто не дожил до этого возраста обязаны оплачивать недоплаченные взносы ̶н̶а̶ ̶у̶т̶о̶ч̶е̶к̶,̶ ̶я̶х̶т̶ы̶,̶ ̶ч̶а̶с̶ы̶,̶ ̶д̶в̶о̶р̶ц̶ы̶ в пенсионный фонд.