В Венесуэле число задержанных по делу о покушении на президента выросло до 10 человек
Всего, как отмечают местные СМИ, подозревают более 20. Попытка убить Николаса Мадуро с использованием беспилотников была предпринята во время его выступления в Каракасе 4 августа. Мадуро и другие руководители страны не пострадали.
Комментарии1
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sasass 10 августа 2018 | 08:33
Мадуро и Эрдоган братья по разуму и наши тоже им благоволят и следом идут...