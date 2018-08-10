Лефортовский суд Москвы должен рассмотреть вопрос о продлении сроков ареста Карине Цуркан

Лефортовский суд Москвы должен рассмотреть вопрос о продлении сроков ареста бывшему члену правления ИнтерРАО Карине Цуркан, которую обвиняют в шпионаже. Адвокаты будут добиваться смягчения меры пресечения. Сама Цуркан свою вину категорически отрицает. Она уверена, что дело возбудили из-за её принципиальности и неподкупности.