Лефортовский суд Москвы должен рассмотреть вопрос о продлении сроков ареста Карине Цуркан
Лефортовский суд Москвы должен рассмотреть вопрос о продлении сроков ареста бывшему члену правления ИнтерРАО Карине Цуркан, которую обвиняют в шпионаже. Адвокаты будут добиваться смягчения меры пресечения. Сама Цуркан свою вину категорически отрицает. Она уверена, что дело возбудили из-за её принципиальности и неподкупности.
Комментарии1
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rom8883 10 августа 2018 | 08:58
А какие доказательства шпионажа? Опять что-то вроде "биологического материала". Или как нанопыль у Гундяева.