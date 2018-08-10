Немецкие пилоты ирландской авиакомпании Ryanair проведут сегодня забастовку

Акция станет крупнейшей в истории перевозчика.

Пилоты требуют улучшения условий работы, долгое время они ведут переговоры с руководством о повышении зарплаты. В качестве ориентира сотрудники авиакомпании Ryanair указывают условия туроператора Tui, который также использует самолеты Boeing 737. Однако зарплаты там значительно выше. Поскольку переговоры зашли в тупик, пилоты решили пойти на крайние меры и на сутки приостановить полеты. Инициатором выступил профсоюз. Авиакомпания уже аннулировала 146 рейсов и принесла глубокие извинения пассажирам. При этом ответственность за отсутствие запланированных вылетов сотрудники Ryanair переложили на руководство. Пятница объявлена общим днем для забастовки сотрудников авиаперевозчика в ряде европейских стран. В стачке примут участие пилоты Бельгии, Ирландии и Швеции.

Авиакомпания Ryanair выполняет полеты по всем Евросоюзу.