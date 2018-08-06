Суд продлил на месяц арест 18-летней фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой

Дорогомиловский районный суд Москвы продлил на месяц арест 18-летней фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой. Судья Юлия Рудакова признала доводы следствия о продлении ареста обоснованными.

Совет по правам человека пристально следит за делом «Нового величия» и неоднократно призывал изменить меру пресечения фигуранткам. Об этом ранее «Эху Москвы» рассказал глава СПЧ Михаил Федотов. Федотов добавил, что по просьбе СПЧ Анну Павликову осматривали и оказывали помощь в городской больнице.