Эммануэль Макрон намерен обсудить с Владимиром Путиным судьбу Олега Сенцова
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщили в Елисейском дворце. Сенцов осужден в России на 20 лет лишения свободы за терроризм. В мае он объявил голодовку с требованием отпустить из России украинских политзаключенных.
Власти не дадут Олегу Сенцову умереть. Об этом заявили во ФСИН, — рассказала ранее «Эху Москвы» член Совета Федерации Людмила Нарусова. Нарусова отметила, что судьба Сенцова зависит от политического решения власти и заявила о необходимости «обмена всех на всех».
Комментарии3
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ukraminadozemljudobrjt 10 августа 2018 | 08:08
Макрон свои дела будет обсуждать, ему ваш Сенцов как Эйфелевой башне кер.
kiever 10 августа 2018 | 08:12
Так и есть. Обсудить украинского режиссёра сенцова, потом, наверное израильского физика грица, других преступников осужденных в России . Вот что значит французский демократ.. ни один террорист или маньяк не должен сидеть без того, чтобы об этом узнал французский президент. Вдруг дело сфабриковано?
vlabumur 10 августа 2018 | 08:17
Вот включу ТВ, так врут, так врут прапогондоны,не знаю смеяться или плакать,
но когда и с другого стороны начинают,89 дней человек голодает и поет и пляшет (образно говоря)
то так и хочется сказать "чума на оба ваших дома."