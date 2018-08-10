Эммануэль Макрон намерен обсудить с Владимиром Путиным судьбу Олега Сенцова

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщили в Елисейском дворце. Сенцов осужден в России на 20 лет лишения свободы за терроризм. В мае он объявил голодовку с требованием отпустить из России украинских политзаключенных.

Власти не дадут Олегу Сенцову умереть. Об этом заявили во ФСИН, — рассказала ранее «Эху Москвы» член Совета Федерации Людмила Нарусова. Нарусова отметила, что судьба Сенцова зависит от политического решения власти и заявила о необходимости «обмена всех на всех».