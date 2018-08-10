Помощник президента предложил ежегодно собирать с металлургических и угольных компаний до полутриллиона рублей

Помощник президента Андрей Белоусов предложил ежегодно собирать с металлургических и угольных компаний до полутриллиона рублей. По некоторым данным, изъятые средства пойдут на финансирование майских указов Владимира Путина.

В металлургической и химической отрасли налоговая нагрузка меньше, чем, к примеру, в нефтегазовой сфере. Так, согласно источникам агентства Bloomberg, Белоусов объяснил свое предложение в письме Владимиру Путину. Его подлинность также подтвердили РБК три источника в компаниях, упомянутых в документе. Основная нагрузка, по мнению помощника президента, должна лечь на компании «Норникель», «Алроса» и «Сибур». Всего же полтриллиона рублей ежегодно предлагается собирать с 14 компаний. При этом Белоусов отмечает, что нынешняя налоговая система не создает условий для дополнительного изъятия сверхдоходов. По данным РБК, Путин поставил на письме своего помощника резолюцию «Согласен», хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с изданием это отрицает.

Одновременно источники ТАСС утверждают, что изъятие полутриллиона рублей на майские указы будет обсуждаться сегодня на совещании в Минпромторге.

Между тем совладелец Новолипецкого металлургического комбината и самый богатый человек России Владимир Лисин раскритиковал идею Белоусова. По словам бизнесмена, идея помощника президента поощряет неэффективную деятельность компаний.