Помощник президента предложил ежегодно собирать с металлургических и угольных компаний до полутриллиона рублей
Помощник президента Андрей Белоусов предложил ежегодно собирать с металлургических и угольных компаний до полутриллиона рублей. По некоторым данным, изъятые средства пойдут на финансирование майских указов Владимира Путина.
В металлургической и химической отрасли налоговая нагрузка меньше, чем, к примеру, в нефтегазовой сфере. Так, согласно источникам агентства Bloomberg, Белоусов объяснил свое предложение в письме Владимиру Путину. Его подлинность также подтвердили РБК три источника в компаниях, упомянутых в документе. Основная нагрузка, по мнению помощника президента, должна лечь на компании «Норникель», «Алроса» и «Сибур». Всего же полтриллиона рублей ежегодно предлагается собирать с 14 компаний. При этом Белоусов отмечает, что нынешняя налоговая система не создает условий для дополнительного изъятия сверхдоходов. По данным РБК, Путин поставил на письме своего помощника резолюцию «Согласен», хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с изданием это отрицает.
Одновременно источники ТАСС утверждают, что изъятие полутриллиона рублей на майские указы будет обсуждаться сегодня на совещании в Минпромторге.
Между тем совладелец Новолипецкого металлургического комбината и самый богатый человек России Владимир Лисин раскритиковал идею Белоусова. По словам бизнесмена, идея помощника президента поощряет неэффективную деятельность компаний.
Комментарии6
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banyi3 10 августа 2018 | 08:07
Самое смешное, что хомяки опять будут против) Хотя сколько они раньше пищали, что олигархи путинские кошельки и их надо разхомячить )
basel812 10 августа 2018 | 08:07
Друзья ботоксного дедушки привыкли жить на широкую ногу. Обеспечить
роскошное существование этой банде, и есть - новая русская национальная идея.
wuwer 10 августа 2018 | 08:08
В.начале грабили население...чтобы поддержать олигархов
Теперь хотят грабить олигархов...якобы для поддержки населения
А где деньги, Зин?
basel812 10 августа 2018 | 08:17
Грабить будут роботяг из этих компаний. Урежут зарплату, введут новые штрафы.
Недовольные могут быть свободны и поискать новую работу. До пенсии то
теперь времени предостаточно.
kara 10 августа 2018 | 08:17
это хорошо что он не знает сколько денег у народа лежит под подушкой....
matsuvi 10 августа 2018 | 08:18
Все верно, надо добить последние работающие поедприятия.