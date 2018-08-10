Дмитрий Медведев сравнил ужесточение санкций против России с объявлением экономической войны. На это необходимо будет реагировать экономическими, политическими и иными методами, предупредил премьер-министр, передает ТАСС.

Ранее на этой неделе власти США объявили, что введут новые ограничения против России из-за отравления в британском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.