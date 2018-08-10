Медведев сравнил ужесточение санкций против России с объявлением экономической войны
Дмитрий Медведев сравнил ужесточение санкций против России с объявлением экономической войны. На это необходимо будет реагировать экономическими, политическими и иными методами, предупредил премьер-министр, передает ТАСС.
Ранее на этой неделе власти США объявили, что введут новые ограничения против России из-за отравления в британском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.
Комментарии15
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ur_sus 10 августа 2018 | 08:06
//На это необходимо будет реагировать экономическими, политическими и иными методами//
Прав Медведик. Надо сразу к "другим методам" переходить: может на Трампа уточку натравить? В смысле, не ту, которую по ж@пу кладут, а ту, которая у Медведика в домике живёт...
ostapbey 10 августа 2018 | 08:10
ur_sus: так же и Янукович считал, когда в сортире пропадала шапка, и раздааались крики :
'....держи вора!!!"..
Даже..
neburzhui2 10 августа 2018 | 08:11
В американском капитализме все места давно распределены. Требуются только лакеи. :-))
matsuvi 10 августа 2018 | 08:15
ur_sus: Да, интересно, какие "иные методы", или лишь бы ляпнуть что-то. А про "экономические" методы вообще смешно слушать. Нефть перестанем отгружать, или алюминии с титаном и никелем.
uhovostro 10 августа 2018 | 08:06
/... на это надо будет реагировать экономическим, политическими и иными методами/
Иными - это какими? Маме пожалуется или в полицию заявление напишет на США?..
kondrakr 10 августа 2018 | 08:06
Гыыыы
viktorova 10 августа 2018 | 08:08
Вот дурачек. Экономическая война в полном разгаре, а он только объявление увидел...
Реагировальщик Хренов...
askol2016 10 августа 2018 | 08:09
Айфончик, отлей в гранит и не дрейфь! Твоя экономика не боится никакой войны, потому что ее не существует. Это все равно, что бой боксера (США) с тенью
basel812 10 августа 2018 | 08:09
Так что, дорогие соотечественники, без коры дуба не обойтись.
fikus74 10 августа 2018 | 08:09
А иные методы это наверное новичком будут травить .
viktorova 10 августа 2018 | 08:10
Медведев, это горькое лекарство, которое на этот раз тебе и пу придётся выпить, иначе будет хуже...
petrivanov 10 августа 2018 | 08:12
Рассмотрим на примере. Вовочка украл у Васи деньги. Учительница поставила его в угол, и сказала, что выйдет оттуда сразу, как вернёт деньги. А Вовочка сам себя раззадоривает:
меня никто не любит и все меня притесняют, украду ещё деньги у Маши.
Фамилия у Вовочки не обязательно начинается с буквы "П" ...
do2112 10 августа 2018 | 08:16
Правильно надо ответить жёстко поднять пенсионный возраст до 70 лет НДС до зо % бензин до 100 руб квартплату увиличить в 2 раза и побольше наделать искандеров и танков
xuato 10 августа 2018 | 08:17
Хельсинские встречи, Мюнхена мотив
Сирийская база, мочили ИГИЛ
В журналистах пули от наемных солдат
- Дима это ты виноват?
Пирожки из санкций, жрали наспех
И стояли оба, глядя наверх
Вова доллар гладил, пачкой от сигарет
" Здравствуй Димон ! ". А.., Вова - Привет!"
На полшестого упал курс рубля
Дима ты дебил?". "Бля..!." -"Ну, как всегда!"
"Ты меня, конечно Вова, опять извинишь
Может мне уйти? Ну, что ты молчишь?"
chapter_2 10 августа 2018 | 08:18
Ужесточение санкций против России будет продолжаться до тех пор, пока Кремль не вернётся к соблюдению взятых обязательств и норм международного права. Мало не покажется.