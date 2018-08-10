Бывший премьер-министр Армении был допрошен по делу об убийстве протестующих в 2008 году
Политик Овик Абрамян сообщил это местным СМИ. В среду по тому же делу был задержан его брат, бывший депутат и бизнесмен Генрих Абрамян. Его подозревают в незаконном хранении оружия. На подконтрольной ему фабрике нашли пулеметы, автоматы и снайперские винтовки. В 2008 году официальным победителем президентских выборов стал Серж Саргсян. В результате столкновений протестующих с силовиками погибли 8 демонстрантов и двое полицейских. Ранее по делу об убийстве протестующих был арестован бывший президент Армении Роберт Кочарян.
Комментарии1
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kondrat_vlad 10 августа 2018 | 08:02
Мы ждем с нетерпением когда такая же новость появится в отношении Путинско-малышевских.
Только представить,
22 Февраля 2021 го года.
Москва, Кремль
"Путин и его ближние соратники были арестованны и переданы международному суду в Гааге. Адвокаты предполагают что вся банда получит высшую меру наказания"