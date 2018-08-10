Хизер Нойерт: США с помощью санкций хотят улучшить отношения с Россией и добиться от Москвы правильного поведения
Это заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт. По ее словам, санкции могут быть очень эффективным инструментом в попытке договориться с другой стороной. В качестве примера Нойерт привела Северную Корею.
Ранее на этой неделе власти США объявили, что введут новые ограничения против России из-за отравления в британском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. Санкции будут вводиться в два этапа. В российском МИДе пообещали ответить зеркальными мерами.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
andreykochnev 10 августа 2018 | 07:54
http://VK.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
putin2018 10 августа 2018 | 07:58
http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 & Медведев 2018
(Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
chapter_2 10 августа 2018 | 07:54
Кремль принуждают к правильному поведению, т.е. к соблюдению международного права.
andre_klimov 10 августа 2018 | 07:55
Кто выращивал ротвейлеров - тот безошибочно понимает, о чем это она...
vaka257 10 августа 2018 | 07:56
Иногда нужен и шлепок по попке,чтобы вразумить разыгравшегося...
remych 10 августа 2018 | 07:59
Санкции номер раз-отказ от доллара. Санкции номер два - объявить продажу Аляски незаконной и вернуть ее России.
kara 10 августа 2018 | 07:59
ваша экономика будет у нас в заложниках, но это же для вашего блага.....
это еще хорошо, что у нас армия восстановилась, а если бы не то тогда что? забирали бы территории?
basel812 10 августа 2018 | 08:02
Нельзя приучить преступную группировку к правильному поведению. ЧеКистская банда
умеет только грабить, воровать, убивать и всячески гадить соседям.
plank1957 10 августа 2018 | 08:03
С Путиным возможен только один договор: приговор международного трибунала.
stas12006 10 августа 2018 | 08:03
путин - чмо
vera14 10 августа 2018 | 08:06
stas12006: Подпиндосники - ЧМО!
gluhoy2250 10 августа 2018 | 08:05
Молодец Хизер, объяснила, почему американы все хизают и хизают. Надо меньше слабительного кушать от несварения, а кушать качественные ( не английские) продукты! О, Омерика,О.
andre_klimov 10 августа 2018 | 08:17
gluhoy2250:
Ник у тебя не совсем правильный. Такое качество, как "тупой" - зря спрятал, должно было быть первым...