Президент Украины подготовил поправки к Конституции о стремлении страны вступить в ЕС и НАТО
Они будут внесены в парламент, когда депутаты вернутся с каникул. Это сообщил Петр Порошенко в своем Facebook'е. Он заявил, что никому не позволит изменить нынешний курс страны под влиянием внешних и внутренних обстоятельств.
Комментарии3
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banyi3 10 августа 2018 | 07:44
Чудит парась перед выборами, но не поможет )
banyi3 10 августа 2018 | 07:48
Я сегодня тоже написал на листке и повесил на холодильник - Я СТРЕМЛЮСЬ СТАТЬ ЛОРДОМ И ВСТУПИТЬ В КЛУБ МИЛЛИАРДЕРОВ !!! Потом подумал , что сегодня дочь заедет в гости и листок убрал )
moisha_sekilman 10 августа 2018 | 07:49
Молодец Педя добивай экономику страны до полного развала! Везёт укросранцам с презиками, что не презик то дебилоидиот!