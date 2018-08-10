Дело об изнасиловании и домогательствах в отношении Стивена Сигала передано в прокуратуру Лос-Анджелеса

Об этом сообщает портал TMZ. С обвинениями в адрес 66-летнего актера выступили десять женщин. Недавно в российском МИДе сообщили, что Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство, стал спецпредставителем ведомства по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Глава пресс-службы МИДа Мария Захарова сказала, что вопреки слухам актер не имеет дипломатического паспорта, но если возникнет необходимость, то он может его получить.