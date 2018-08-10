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07:32, 10 августа 2018

Дело об изнасиловании и домогательствах в отношении Стивена Сигала передано в прокуратуру Лос-Анджелеса

Об этом сообщает портал TMZ. С обвинениями в адрес 66-летнего актера выступили десять женщин. Недавно в российском МИДе сообщили, что Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство, стал спецпредставителем ведомства по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Глава пресс-службы МИДа Мария Захарова сказала, что вопреки слухам актер не имеет дипломатического паспорта, но если возникнет необходимость, то он может его получить.

Комментарии

11

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moisha_sekilman 10 августа 2018 | 07:41

А почто так мало заявлений? Я думаю, что тысяч 150 он точно поимел за время актёрской деятельности, да и муэиков ихних поимел неоднократно в анальное отверстие.
Осталось подать заявы на Сильву Подсталлоне с Арникой Шнырьнигерр.

apolosha 10 августа 2018 | 07:44

Во дурак то!

mchappy 10 августа 2018 | 07:44

Господи, собираем всякую шаль по всему миру, и вдобавок делаем из них чуть ли ни героев. Не страна, а помойка какая-то ...

klukvik 10 августа 2018 | 07:51

mchappy: gовно к gовну липнет))

moisha_sekilman 10 августа 2018 | 07:53

mchappy: А ты забыла как ты отсасывала у него? А мы-то помним, если будешь подавать заяву на него обращайся к нам, мы подтвердим.

nigelliri56 10 августа 2018 | 07:48

Весь цвет мирового искусства стремиться получить российское гражданство.

andygo__ru 10 августа 2018 | 07:56

"вопреки слухам актер не имеет дипломатического паспорта, но если возникнет необходимость, то он может его получить." ---

--- хм... похоже, необходимость - возникла.

Ну, а Манюня, похоже, надеется... Ну, лично я - не против: пусть только перед ЭТИМ голову помоет, а то неудобно перед заморским гостем (С).

(комментарий скрыт)

dilevski1973 10 августа 2018 | 08:07

В рашу не зря уехал. Предчувствовал.

provincial49 10 августа 2018 | 08:08

Так вот почему он в Рашку смылся...

gluhoy2250 10 августа 2018 | 08:10

Интересно, а в Америке психиатрическая медицина?? Только мужика назначили представителем МИДа, как полоумные побежали жаловаться на изнасилование, или эти дуры про плачены омериканским госдепом!!?

disdai 10 августа 2018 | 08:12

В 2006 году на встрече с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом Владимир Путин сказанул в адрес израильского президента Моше Кацава:

"Привет передайте своему президенту! Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него! Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!"

В 2018 году Владимир Путин наверняка скажет:

"Привет передайте Сигалу! Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него! Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!"

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