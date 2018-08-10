Повышение пенсионного возраста Дмитрий Медведев сравнил с горьким лекарством

«Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения» — сказал премьер-министр. Дмитрий Медведев также не исключил ужесточение административной и введение уголовной ответственности за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста.