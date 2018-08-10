Повышение пенсионного возраста Дмитрий Медведев сравнил с горьким лекарством
«Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения» — сказал премьер-министр. Дмитрий Медведев также не исключил ужесточение административной и введение уголовной ответственности за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста.
Комментарии28
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vasyakirin 10 августа 2018 | 07:37
Лекарство для эвтаназии?
igorrrpadlowitchs 10 августа 2018 | 07:49
vasyakirin: гомеоапат из кремля, а в простонародьи - кремлёвский дурачок начал исполнять роль Авицены!
vikwlad 10 августа 2018 | 08:05
Это горькое лекарство надо выписывать тому, кто завёл страну в тупик, а не всему российскому народу, как советует кремлёвский дурачок.
igorrrpadlowitchs 10 августа 2018 | 07:53
vasyakirin: обычно под таким предлогом в давние времена травили неугодных- под видом лекарства давали яд! Правда, здесь в рашке ситуация банальней- нечем кормить, потому что всё эти лекари и украли сами- вот теперь и предлагают отраву под видом лекарства!
sneer1 10 августа 2018 | 08:05
igorrrpadlowitchs:
Знайся только с достойными дружбы людьми.
С подлецами не знайся, себя не срами.
Если подлый лекарство нальет тебе - вылей.
Если мудрый нальет тебе яду - прими.
(О. Хайам)
Что-то мне подсказывает, что это лекарство надо вылить...
viktorova 10 августа 2018 | 08:00
«Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже..»
Все правильно говорит, описывая жизнь в России. Народ для них - это тяжелобольные, умственно-отсталые холопы.
Если не выпьет - санитары насильно впихнут, и укольчик успокоительный добавят.
midnightblues 10 августа 2018 | 07:37
А не проще ли сравнить просто с боярышником
Жрите,дарахие граждане-и дохните,типа
ur_sus 10 августа 2018 | 07:41
midnightblues:
//«Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения» //
Ай да Медведик, ай да сукин сын!
ur_sus 10 августа 2018 | 07:59
Прав медведик: ишь ты, пенционэры млин, какие! Не хотят пить "горькое лекарство"! Вона, Кикабидзе наслушались:
"скажу спасибо я годам и пью их горькое лекарство
и никому их не отдам, мои года моё богатство"...
Неееа, шалишь - "твои года" - это "государственное богатство" (в пенсионном выражении), а на государственное рот не разивай!
vaka257 10 августа 2018 | 07:37
А как рады сталевары,шахтёры,литейщики,термисты и т.д.
vasyakirin 10 августа 2018 | 07:42
vaka257: воодушевляет вид монтажника с клюшкой на двутавровой балке на высоте высоте 50 метров...
Аккурат Сталинский плакат...
popov_m 10 августа 2018 | 07:37
Очередной перл "очень разумного" человека?!
adl1964 10 августа 2018 | 07:39
ТОЛЬКО ДОКТОР НЕ ТОТ.
Боярышник?
kazlevich1949 10 августа 2018 | 07:44
Повышение пенсионного возраста Дмитрий Медведев сравнил с горьким лекарством: «Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже для человека - мы тебе его засунем ректально!» — сказал премьер-министр - "Многие вероятно ещё не догадывается для чего на многих таблетках по диаметру проходит углубление... для отвёртки"?
sergirusso 10 августа 2018 | 07:44
Наталья Тимакова: Нет никакого смысла комментировать бред очевидно психически нездорового человека и трусливого клоуна...
valeriy_n 10 августа 2018 | 07:45
Начните решать эту проблему с себя, со своей чиновничьей братии и силовиков, которых в стране уже на порядок больше, чем пенсионеров. Урежьте чуть-чуть их аппетиты (они этой прорехи в своем кармане даже не заметят) и проблема решится.
leogi 10 августа 2018 | 07:47
Это не лекарство, а отрава. А вместо доктора - шаман с бубном.
irina38fif 10 августа 2018 | 07:50
государево лицемерие без примисей!*)
norgemann 10 августа 2018 | 07:59
Лекарство предлагают народу, сама кремлядь только "выписывает лекарства"
vinsentvangog2 10 августа 2018 | 08:00
ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО от головной боли - это ,как известно ГИЛЬОТИНА , Медведев наверное это имел в виду ... ОДНАКО ...
j_partizan 10 августа 2018 | 08:00
Спомни Димон, кода ты в детстве не хотел кушать, мама тебе говорила "ешь, а то не вырастиш". Ты ел, а всё равно не вырос, вся еда ушла в глупости и кал. Так и здесь: сколько не работай, все заработанные деньги достанутся чиновникам и олигархам. Подтверждение этому - их огромные доходы.
sparky 10 августа 2018 | 08:01
Медведев сравнил с горьким лекарством
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Есть у Булгакова рассказ о заболевшем фельдшере, которых днем вместе с врачем посмеялся над больными, которые выпивают недельную порцию лекарства за один раз, чтобы быстрее поправиться. А утром фельдшера откачивали (или промывали, не помню точно), поскольку ночью он сам сожрал разом весь лекарственный курс.
Так вот Медведев с командой поступают как фельдшер, только не над собой измываются, а над населением.
Почему решили поднять пенсионный возраст за 10 лет, а не скажем за 30? Расчетов нету, кроме желания закончить все "лечение", пока их из "врачей" не выгнали. А может, если поднимать возраст, то не за конкретный срок, а с отслеживанием, чтобы процент людей доживших до пенсии не уменьшался, а время жизни на пенсии не падало даже при более позднем выходе. Может для этого и 15 лет хватит, а может и 30 будет мало.
Но покуда эти "врачи" денег с пациентов требуют, а результатов лечения обещать всерьез не могут.
sneer1 10 августа 2018 | 08:02
Эээээ... Простите, а вот в фразе, смысл которой сводится к "пить не хочет, но понимает, что если не пить, то будет хуже" неясны следующие моменты: 1. Речь действительно идет о лекарстве или все же о стрихнине, учитывая контекст? 2. Можно уточнить, КОМУ будет хуже?
P.S. А Онвамнедимону надо бы клизму двухведерную поставить. Исключительно в целях профилактики
edward_1960 10 августа 2018 | 08:03
Вот бы взял и дал бы "лекарство" Путину! И вылечил его наконец от склонности к международным авантюрам и войнам. Дал бы ему "лекарство" от крымнаша, авантюрам на Донбассе и в Сирии! Дал бы ему "лекарство" от разбазариванию огромных денег по всему миру! Венесуэла, Белоруссия, Курдистан и далее по списку! Глядишь и санкций бы не было и денег была бы куча! И не пришлось бы поднимать пенсионный возраст!
petrivanov 10 августа 2018 | 08:06
Только почему это горькое лекарство врачи не прописывают силовикам, депутатам и остальным самым полезным для России людям. Неужели они тоже не достойны горького лекарства? Они же тоже люди!
sempai 10 августа 2018 | 08:07
Так вот что оказывается....Это он делает не просто с дуру...или от жадности...А он еще и доктором себя возомнил, ставящим опыты над людьми...Доктором Менгеле ???
amg66 10 августа 2018 | 08:09
А причину «болезни» он не назвал? Где, .ля, источник «инфекции»?
shmuel63 10 августа 2018 | 08:10
Немного помолчав, он сказал тихо: — Придется сделать это сегодня же… только смотри, чтобы никто не догадался, а главное, он сам… можно так?..
— Он-то не догадается… скоро ему бром давать, вот вместо брома… А может, мы до завтра отложим?..
— Чего ж тянуть… все равно…
....................................................................................................
Сташинский тут же спохватился и обернулся к Фролову.
— Что… что это?.. — спросил тот, опасливо косясь на мензурку.
— Это бром, выпей… — настойчиво, строго сказал Сташинский.
Взгляды их встретились и, поняв друг друга, застыли, скованные единой мыслью… «Конец…» — подумал Фролов и почему-то не удивился, не ощутил ни страха, ни волнения, ни горечи.
— Случится, будешь на Сучане, — сказал он медленно, — передай, чтоб не больно уж там… убивались… Все к этому месту придут… да…
(А.Фадеев "Разгром")