В США миллиардера Генри Николаса задержали с двумя чемоданами наркотиков
Как передает портал TMZ со ссылкой на источник, полицию вызвал персонал отеля в Лас-Вегасе. Сооснователь компании Broadcom не мог попасть в свой номер. Когда сотрудники открыли дверь, то обнаружили там находившуюся без сознания подругу Николаса, Эшли Фарго, это бывшая жена члена семьи, основавшей банковскую компанию Wells Fargo. Прибывшие медики привели женщину в чувство. Кроме того, были найдены два чемодана, первый был полон марихуаной, а второй – более тяжелыми наркотиками, какими именно, не уточняется.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
igorrrpadlowitchs 10 августа 2018 | 07:27
Очередной сюжет для фильма "Тупой и еще тупее"! .
moisha_sekilman 10 августа 2018 | 07:27
Путя ему подсунул - я сам это видел, а Димон помогал затаскивать чимуданы в нумер!
gregor 10 августа 2018 | 07:30
В США миллиардера Генри Николаса задержали с двумя чемоданами наркотиков
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Туда уже вылетел самолёт с Патрушевым .
sasass 10 августа 2018 | 07:32
У миллиардера мозги высохли от наркотиков и совсем потерял контроль под собой...)))
koleg197 10 августа 2018 | 07:46
это рубрика "их нравы"?
sparky 10 августа 2018 | 08:08
Мудак решил запастись разом этими зельями на всю оставшуюся жизнь.
Но скорей всего подох бы, не израсходовав и четверть.