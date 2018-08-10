Помощник президента Андрей Белоусов предложил ежегодно изымать у бизнеса по полтриллиона рублей
Деньги пойдут на финансирование майского указа Владимира Путина. Это сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо Белоусова президенту и подтверждают источники ТАСС. Изымать предлагается часть доходов у горнодобывающих, металлургических, химических компаний и производителей удобрений, поскольку они платят меньше налогов, чем нефтегазовый сектор. Ожидается, что инициативу обсудят сегодня в Минпромторге.
Новая мера затрагивает такие компании как «Норникель», «Алроса, «Полюс золото», «Сибур», «Уралкалий», «Северсталь», «Мечел», «Фосагро» и Новолипецкий металлургический комбинат. Основной совладелец комбината, самый богатый бизнесмен России Владимир Лисин уже раскритиковал идею помощника президента.
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
piter_ug 10 августа 2018 | 07:20
Это хорошее предложение!
Оно может укротить пыл лизоблюдства у кошельков ПЖиВ.
condor00 10 августа 2018 | 08:01
piter_ug: Разными путями всё равно переложат на плечи потребителя.
ihor_syvoryj 10 августа 2018 | 07:20
Логичнее было бы изъять ежегодно по полтриллиона у самого автора указа.
igorrrpadlowitchs 10 августа 2018 | 07:21
Только вор и бандит может издавать указы , для выполнения , которых надо грабить других!
plank1957 10 августа 2018 | 07:21
А почему не два триллиона? Чё мелочиться-то?
igorrrpadlowitchs 10 августа 2018 | 07:36
plank1957: а куда им спешить? Всё равно рашкинцы промолчат и проглотят, так что 'тарапится не надо, таварищ Аджабраил'!
plank1957 10 августа 2018 | 07:48
igorrrpadlowitchs:
Только вопрос немного в другом: подлые янки задумали исключить РФ из мировой торговли. И вот это уже куда серьезнее.
andre_klimov 10 августа 2018 | 07:52
plank1957:
Янки? Российское правительство - янки? Вот это - откровение! :)))
plank1957 10 августа 2018 | 07:57
andre_klimov:
Янки - это те, которые за океаном, а российского правительства не существует. Есть только Путин, и никого кроме.
vaka257 10 августа 2018 | 07:23
Помощник президента Андрей Белоусов предложил ежегодно изымать у бизнеса по полтриллиона рублей
======================
А ещё лучше проводить политику военного коммунизма...
apels 10 августа 2018 | 07:30
Все-же не всю наркоту накрыли. Эти ребята с горячим сердцем точно что-то в голову засовывают :)
lenin3 10 августа 2018 | 07:30
У них там совсем мозги сгнили от сифилиса?Предыдущий сифилитик тоже предлагал всё отнять,но рано умер...
agamasat 10 августа 2018 | 07:31
правильное решение. А у среднего бизнеса надо изымать ежегодно по 1 трл руб. соответственно у малого бизнеса - 1,5 трл руб. И все будет путем, т.к. они совершенно не знают, куда вкладывать свои доходы.)
popov_m 10 августа 2018 | 07:35
Это как плоская шкала налогообложения, со всех фирм поровну и с парикмахерских и с газпрома, лишь бы друзья "самого" не пострадали.
sneer1 10 августа 2018 | 08:18
popov_m: Простите, но Вы не совсем точны. Плоская шкала налогообложения предполагает изъятие равной ДОЛИ дохода, но отнюдь не предполагает равенства СУММ изъятия. А здесь же речь идет, скорее всего, о равных суммах, что, естественно, составит разные доли.
Мне вот интересно, что думают иностранные инвесторы (да и наши тоже) в указанных отраслях, услышав такое? Я бы на их месте начал выводить активы. Судя по всему, скоро начнут точить зубы на национализацию предприятий, не принадлежащих "ближнему кругу"
sasass 10 августа 2018 | 07:35
Cкоро Белоусов может безвести пропасть- Российская мафиозная структура такие потери не потерпит ...
nehoroshiy 10 августа 2018 | 07:41
Фермерам приготовиться,,, Потому-что бизнесмены свалят с баблом.
kaputvsemu 10 августа 2018 | 07:43
Путинский липосакция добралась и до жирных. Было ваше - стало наше.
andre_klimov 10 августа 2018 | 07:54
Так оказывается, Белоусов - отбелившийся Обама?... :))
kara 10 августа 2018 | 08:02
отнять и поделить?!
где то это уже было
а кто таких гениальных помощников выпускает?