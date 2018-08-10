Прощание с участником группы «Кино» Андреем Крисановым пройдет в Петербурге

Музыканту было 52 года. Андрей Крисанов долго и сильно болел, причиной смерти стала онкология. Художник и музыкант начинал свой творческий путь в Ленинграде в галерее «Асса». После знакомства с группой «Кино» в 80-х научился играть на бас-гитаре. Творчество коллектива настолько увлекло, что он начал помогать друзьям во время выступлений, создавал декорации, выступал на концертах. Андрей Крисанов стал автором идеи обложки альбома «Группа крови», который вышел в 1988 году. Одновременно работал вместе с другими известными исполнителями, в том числе с группой «Поп-механика», оформил обложку для альбома Алексея Вишни «Сон моряка», который назвал смерть Андрея Крисанова «огромной утратой для всех». Участник группы «Кино» посвятил свою жизнь и кинематографу, снимался в фильмах «Рок», «Асса», «Последний герой», «Еловая субмарина: Виктор Цой. Дети минут». Андрея Крисанова похоронят на Смоленском кладбище.