Мария Алехина накануне вылетела из России в Эдинбург, несмотря на запрет покидать страну
Она вернется после окончания гастролей, у Маши в России много планов, — сказал «Эху Москвы» издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. Ранее в аэропорту «Домодедово» Алехиной не дали пересечь границу. Запрет на выезд был наложен судебным приставом за уклонение активистки от наказания в виде обязательных работ.
Комментарии4
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practolog 10 августа 2018 | 07:15
Ни надежны наши границы... А с моего пальца еще никому не удалось со скочить.
moisha_sekilman 10 августа 2018 | 07:24
...она вернётся после окончания гастролей с программой: - "Всунь и вынь замороженную куру в *изду".
Цирк переехал в Шотландию!
sasass 10 августа 2018 | 07:40
Власть без власти уже - один властвующий президент , это уже не государственная власть...)))
kazlevich1949 10 августа 2018 | 08:17
Я уже десятки лет бегаю свои марафоны и довольно часто во время тренировок наталкиваюсь, то в городе, то в парке на свору собак в период, пардон за ветеринарный термин, течки у сучки... Собака женского рода в любой, даже разъярённой стае псов всегда в безопасности для жизни - бегает хвостиком машет - максимум что сделают, так это с такой течкой сами знаете, в отличие от чужака пса мужского рода...В таких делах, когда с десяток псов обессиливши лежат вокруг одной сучки, главное когда ты пробегаешь на тренировке мимо, чтобы понравится этой, пардон, сучке, чтобы эта сучка не гавкнула в твою сторону: пса чужака задерут насмерть, если сучке не понравится, а тут ещё одно двуногое что со своими феромонами страха, которые собаки очень хорошо чувствуют. Вся стая оскалившись и рыча, сразу с места срывается и на тебя... Вы меня простите старого дурака марафонца за это моё жизненное предисловие, но я таки это к тому, что как бы теперь из вышесказанного алгоритма из Лондона для надёжности уже и Алёхину в "самом соку" напялив форму российского милиционэра ни отправили бы в ЦАР на поиски, вернее, чтобы "подсветить" деятельность ЧВК "Вагнера", чем занимается она... он там Россия, для кого для какого "друга Трампа" золото и алмазы добывает, чтобы в драке с демократами деньги у их ФРС не клянчить?
А хорошо быть кисою, а хорошо собакою - а где хочу пописаю, а где хочу покакаю!