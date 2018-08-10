Эммануэль Макрон намерен обсудить с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссера Олега Сенцова
Об этом сообщили в Елисейском дворце. Сложно себе представить, чтобы режиссера Олега Сенцова перевели из места заключения в симферопольскую больницу, однако есть варианты, которые позволят обеспечить ему необходимые условия. Такое мнение «Эху Москвы» ранее высказал глава Совета по правам человека Михаил Федотов. Федотов добавил, что СПЧ последовательно настаивает, что необходим обмен заключенным между Россией и Украиной.
Комментарии4
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vagrancy 10 августа 2018 | 07:20
Опять намерен? Хотел поставить смайлик, но ,думаю, он тут неуместен
olezha 10 августа 2018 | 07:39
vagrancy: А чего вдруг перестали интересоваться о Надежде Савченко ? И сколько шедевров снял этот "великий режиссер ", ставший террористом?
vagrancy 10 августа 2018 | 08:07
olezha: а при чем здесь Савченко? Традиционно стрелки переводим? И кому вы свой вопрос задаете: мне или Макрону? Насчёт Макрона не уверен, а про меня вы что знаете, чем я интересовался и когда перестал?
sasass 10 августа 2018 | 07:59
Макароны и мамалыга по разному варятся в собственных царствах и не царская пища и поэтому совместной еды не будет...)))