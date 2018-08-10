Эммануэль Макрон намерен обсудить с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщили в Елисейском дворце. Сложно себе представить, чтобы режиссера Олега Сенцова перевели из места заключения в симферопольскую больницу, однако есть варианты, которые позволят обеспечить ему необходимые условия. Такое мнение «Эху Москвы» ранее высказал глава Совета по правам человека Михаил Федотов. Федотов добавил, что СПЧ последовательно настаивает, что необходим обмен заключенным между Россией и Украиной.