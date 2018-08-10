Дмитрий Медведев сравнил новые санкции США с объявлением России экономической войны

Премьер-министр сказал, что так в Москве расценят запрет деятельности банков или использования той или иной валюты, передает ТАСС. Медведев сказал, что на эту войну нужно будет реагировать — экономическими и политическими мерами, а в случае необходимости и иными методами.

Ранее на этой неделе власти США объявили, что введут новые ограничения против России из-за отравления в британском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.