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06:46, 10 августа 2018

Дмитрий Медведев сравнил новые санкции США с объявлением России экономической войны

Премьер-министр сказал, что так в Москве расценят запрет деятельности банков или использования той или иной валюты, передает ТАСС. Медведев сказал, что на эту войну нужно будет реагировать — экономическими и политическими мерами, а в случае необходимости и иными методами.
Ранее на этой неделе власти США объявили, что введут новые ограничения против России из-за отравления в британском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.

Комментарии

37

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ur_sus 10 августа 2018 | 06:53

Медведик, он очень страшный. Очень. Только очень смешной.

midnightblues 10 августа 2018 | 06:57

ur_sus: Он совсем забыл,что от санкций страна исключительно крепнет
Дайте еще!!!!
Искандеры уже схватились за животики от хохота

ura_123 10 августа 2018 | 07:13

midnightblues: Искандеры уже надорвали животики)))

andre_klimov 10 августа 2018 | 06:58

ur_sus:
Появление Медведика в публичном поле - надежный индикатор того, что дела идут из рук вон плохо и снова нужен "мальчик для битья". А уж одновременное забитие верхокрыса под лавку - только подтверждает, насколько все плохо...

vsevolodsamara 10 августа 2018 | 07:09

Химическую войну значит можно устраивать, а экономическую нельзя?

ly4_sveta 10 августа 2018 | 07:17

ur_sus: А какая «страшная» у него Тимакова. На
Саакашвили вон как бросается. Просто запугали всех.)))

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ura_123 10 августа 2018 | 06:54

А он что,думал ему чупа-чупс дадут?

vladimirgornitsky 10 августа 2018 | 06:54

Войнва началась раньше - со вмешательства России в американские выборы. Видно, думали, что будут безнаказанно бить врага на его территории.
А теперь, когда получили ответный удар, причем несравнимый по мощности, удивляются и возмущаются.
Просто трудно поверить, что страной руководят люди, которые до такой степени не понимают, какими будут очевидные последствия их политики. Но приходится верить, поскольку такое происходит далеко не первый раз.

ka_mate 10 августа 2018 | 06:59

Они надеются бомбу атомную взорвать.

andy116k 10 августа 2018 | 07:11

vladimirgornitsky: Ну вот Вы все знаете. Расскажите, в чем заключалось вмешательство? Все говорят - вмешательство, вмешательство, но никто говорит конкретно где.

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bencionchik 10 августа 2018 | 06:54

Дратути! Кака така война? Это просто вежливые зелёные санкции, которые ваще даже очень полезные!

igorrrpadlowitchs 10 августа 2018 | 06:55

Димон- болван, это всего лишь санкции! А какой войне ты чешешь , с кем ты собрался воевать вони ты наш экономический? У тебя ж экономика равна капитализации одной калифорнийской компании, которая выпускает айфоны. Так что сиди и не вякай!

andy116k 10 августа 2018 | 07:15

igorrrpadlowitchs: А. Вы считаете, что если противник ведет войну финансово-экономическими методами, то по священным правилам игры другая сторона тоже обязана пользоваться этими же методами? Немного наивненько, не находите?

student_ru_ru 10 августа 2018 | 07:18

andy116k: Вы уже надели каску и портупею?)

donnarosadalvadores 10 августа 2018 | 07:24

andy116k: Действительно! какие такие эти же методы!?! Мы красную кнопку нажмем нах!!! Да, Андрюх))?

andy116k 10 августа 2018 | 07:30

donnarosadalvadores: "Мы красную кнопку нажмем нах!!!" Ну зачем так грубо? Есть масса промежуточных вариантов. Правда, не уверен, что наша доблестная власть готова хоть к самому паллиативному из них.

igorrrpadlowitchs 10 августа 2018 | 07:43

andy116k: вы ведите себя порядочно и не будет у вас противников и не будет у вас санкциий. Есть простые нормы поведения, на которые россия кремлёвской крысы положила хвост. Вот теперь этот хвост и прижимают, так что теперь не стоит визжать!

andy116k 10 августа 2018 | 07:53

igorrrpadlowitchs: "вы ведите себя порядочно и не будет у вас противников"
Вся мировая история говорит нам, что это не так.
И этих Ваших простых норм поведения не придерживается в первую очередь страна, которая главная по санкциям. На это Вы ответите, что она может себе это позволить, ибо ее ВВП в 100500 раз больше российского. И весь Ваш морализаторский пафос куда-то денется.

student_ru_ru 10 августа 2018 | 08:08

andy116k: Это не мировая история говорит, а наши вожди устами пропагандонов внушили всей стране свои мысли. Но если это даже и не так, и они правы, то тогда вы должны их, вождей и власти, объявить святошами. Сможете? А если не сможете, то нечего и болтать зря.

andy116k 10 августа 2018 | 08:18

student_ru_ru: Не понял, о чем это Вы. Вожди приходят и уходят, а Россия остается. Вернее, мне и, надеюсь, Вам хотелось бы чтобы осталась. Полагаю, что в приоритетах, например, конгресса США такой задачи нет. И о пропагандонах. Если условный Соловьев упомянул исторический факт, то он от этого не перестал быть историческим фактом. К тому же Вы всегда можете верифицировать его помимо Соловьева.

a_111111 10 августа 2018 | 06:56

Увы реагировала не отросла...

practolog 10 августа 2018 | 06:57

И почему Медведев так всполошился? Я и рублями за свой сеанс возьму, по курсу.

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midnightblues 10 августа 2018 | 06:59

Узнаю Боунопарта
Веди нас вперед,Димитрий!!!
Готовь боевых слонов!!
На Нью Йорк!!!!

putin_itogy 10 августа 2018 | 07:00

Да,
но сначала, ГОПНИК ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ,
всему цивилизованному миру.
Оборзев до сверхнаглости, начал как слон в посудной лавке,
ТРАВИТЬ ЛЮДЕЙ НА ЧУЖИХ ТЕРРИТОРИЯХ.
Хам, обвиняющий интеллигентов в том что они наступили ему на ногу..

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vaka257 10 августа 2018 | 07:02

Чего в Кремле так всполошились,если санкции только на пользу?!

cartman730 10 августа 2018 | 07:08

Больше санкций, хороших и разных, - против бандитско-путлеровского режима! До победы!

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ly4_sveta 10 августа 2018 | 07:15

А что же Путин молчит? Интересно, с чем он сравнит
введение новых экономических санкций?
Наверное, с пользой для России, с ее мощным
экономическим рывком, с развитием всех отраслей и
на всех уровнях, с уникальными сложившимися условиями? )))
А Медведев просто что-то напутал.

tryapichkin 10 августа 2018 | 07:16

Наконец то дошло, что это война

piter_ug 10 августа 2018 | 07:18

Его для гармонии с внешним видом надо переименовать в коалова.
Кто и где его нашел? Верните на место.

epynda 10 августа 2018 | 07:18

"Иные меры", это ничто иное, как война......

xuato 10 августа 2018 | 07:20

За развязанные войны Дмитрий Анатольевич хотел получить усиленный паек.

doubleman 10 августа 2018 | 07:36

Иные методы?
Кац предлагает сдаться?

as_kv 10 августа 2018 | 07:38

Сказал, то что велели сказать.

ly4_sveta 10 августа 2018 | 07:38

Десять лет Путин показывал миру свою крутизну,
начав с захвата грузинских территорий. Десять лет
он угрожал, захватывал, травил, гнобил, издевался и
потешался над всем миром. А мир все смотрел, думал и
соображал. Такую гадину надо «душить» сразу, в зародыше.
У диктаторов нет меры, они с каждым годом своей власти
наглеют все больше и беспредельнее. Такие ничтожества,
дорвавшись до власти, хотят обладать всем миром, пакостя
разными способами везде и всюду. Раньше надо было, на
корню, а то уже этот сорняк разросся повсюду.

airjeff 10 августа 2018 | 07:53

пиндосы и так из под столов не вылазят,- боятся, после страшилок захаровой, так и этот туда же. а что такое "иной метод" кто-то понял, включая автора?

gotirbit 10 августа 2018 | 08:03

Во время войны и даже за пару лет до неё обычно идёт интенсивная "зачистка" от "пятой колонны". Ещё есть время уехать...

sasass 10 августа 2018 | 08:04

Президентские ракетные послания , почему -то не действуют и разговаривать по существу пиндосы вообще не хотят...

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