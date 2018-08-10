Дмитрий Медведев сравнил новые санкции США с объявлением России экономической войны
Премьер-министр сказал, что так в Москве расценят запрет деятельности банков или использования той или иной валюты, передает ТАСС. Медведев сказал, что на эту войну нужно будет реагировать — экономическими и политическими мерами, а в случае необходимости и иными методами.
Ранее на этой неделе власти США объявили, что введут новые ограничения против России из-за отравления в британском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.
Комментарии37
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ur_sus 10 августа 2018 | 06:53
Медведик, он очень страшный. Очень. Только очень смешной.
midnightblues 10 августа 2018 | 06:57
ur_sus: Он совсем забыл,что от санкций страна исключительно крепнет
Дайте еще!!!!
Искандеры уже схватились за животики от хохота
ura_123 10 августа 2018 | 07:13
midnightblues: Искандеры уже надорвали животики)))
andre_klimov 10 августа 2018 | 06:58
ur_sus:
Появление Медведика в публичном поле - надежный индикатор того, что дела идут из рук вон плохо и снова нужен "мальчик для битья". А уж одновременное забитие верхокрыса под лавку - только подтверждает, насколько все плохо...
vsevolodsamara 10 августа 2018 | 07:09
Химическую войну значит можно устраивать, а экономическую нельзя?
ly4_sveta 10 августа 2018 | 07:17
ur_sus: А какая «страшная» у него Тимакова. На
Саакашвили вон как бросается. Просто запугали всех.)))
ura_123 10 августа 2018 | 06:54
А он что,думал ему чупа-чупс дадут?
vladimirgornitsky 10 августа 2018 | 06:54
Войнва началась раньше - со вмешательства России в американские выборы. Видно, думали, что будут безнаказанно бить врага на его территории.
А теперь, когда получили ответный удар, причем несравнимый по мощности, удивляются и возмущаются.
Просто трудно поверить, что страной руководят люди, которые до такой степени не понимают, какими будут очевидные последствия их политики. Но приходится верить, поскольку такое происходит далеко не первый раз.
ka_mate 10 августа 2018 | 06:59
Они надеются бомбу атомную взорвать.
andy116k 10 августа 2018 | 07:11
vladimirgornitsky: Ну вот Вы все знаете. Расскажите, в чем заключалось вмешательство? Все говорят - вмешательство, вмешательство, но никто говорит конкретно где.
bencionchik 10 августа 2018 | 06:54
Дратути! Кака така война? Это просто вежливые зелёные санкции, которые ваще даже очень полезные!
igorrrpadlowitchs 10 августа 2018 | 06:55
Димон- болван, это всего лишь санкции! А какой войне ты чешешь , с кем ты собрался воевать вони ты наш экономический? У тебя ж экономика равна капитализации одной калифорнийской компании, которая выпускает айфоны. Так что сиди и не вякай!
andy116k 10 августа 2018 | 07:15
igorrrpadlowitchs: А. Вы считаете, что если противник ведет войну финансово-экономическими методами, то по священным правилам игры другая сторона тоже обязана пользоваться этими же методами? Немного наивненько, не находите?
student_ru_ru 10 августа 2018 | 07:18
andy116k: Вы уже надели каску и портупею?)
donnarosadalvadores 10 августа 2018 | 07:24
andy116k: Действительно! какие такие эти же методы!?! Мы красную кнопку нажмем нах!!! Да, Андрюх))?
andy116k 10 августа 2018 | 07:30
donnarosadalvadores: "Мы красную кнопку нажмем нах!!!" Ну зачем так грубо? Есть масса промежуточных вариантов. Правда, не уверен, что наша доблестная власть готова хоть к самому паллиативному из них.
igorrrpadlowitchs 10 августа 2018 | 07:43
andy116k: вы ведите себя порядочно и не будет у вас противников и не будет у вас санкциий. Есть простые нормы поведения, на которые россия кремлёвской крысы положила хвост. Вот теперь этот хвост и прижимают, так что теперь не стоит визжать!
andy116k 10 августа 2018 | 07:53
igorrrpadlowitchs: "вы ведите себя порядочно и не будет у вас противников"
Вся мировая история говорит нам, что это не так.
И этих Ваших простых норм поведения не придерживается в первую очередь страна, которая главная по санкциям. На это Вы ответите, что она может себе это позволить, ибо ее ВВП в 100500 раз больше российского. И весь Ваш морализаторский пафос куда-то денется.
student_ru_ru 10 августа 2018 | 08:08
andy116k: Это не мировая история говорит, а наши вожди устами пропагандонов внушили всей стране свои мысли. Но если это даже и не так, и они правы, то тогда вы должны их, вождей и власти, объявить святошами. Сможете? А если не сможете, то нечего и болтать зря.
andy116k 10 августа 2018 | 08:18
student_ru_ru: Не понял, о чем это Вы. Вожди приходят и уходят, а Россия остается. Вернее, мне и, надеюсь, Вам хотелось бы чтобы осталась. Полагаю, что в приоритетах, например, конгресса США такой задачи нет. И о пропагандонах. Если условный Соловьев упомянул исторический факт, то он от этого не перестал быть историческим фактом. К тому же Вы всегда можете верифицировать его помимо Соловьева.
a_111111 10 августа 2018 | 06:56
Увы реагировала не отросла...
practolog 10 августа 2018 | 06:57
И почему Медведев так всполошился? Я и рублями за свой сеанс возьму, по курсу.
midnightblues 10 августа 2018 | 06:59
Узнаю Боунопарта
Веди нас вперед,Димитрий!!!
Готовь боевых слонов!!
На Нью Йорк!!!!
putin_itogy 10 августа 2018 | 07:00
Да,
но сначала, ГОПНИК ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ,
всему цивилизованному миру.
Оборзев до сверхнаглости, начал как слон в посудной лавке,
ТРАВИТЬ ЛЮДЕЙ НА ЧУЖИХ ТЕРРИТОРИЯХ.
Хам, обвиняющий интеллигентов в том что они наступили ему на ногу..
vaka257 10 августа 2018 | 07:02
Чего в Кремле так всполошились,если санкции только на пользу?!
cartman730 10 августа 2018 | 07:08
Больше санкций, хороших и разных, - против бандитско-путлеровского режима! До победы!
ly4_sveta 10 августа 2018 | 07:15
А что же Путин молчит? Интересно, с чем он сравнит
введение новых экономических санкций?
Наверное, с пользой для России, с ее мощным
экономическим рывком, с развитием всех отраслей и
на всех уровнях, с уникальными сложившимися условиями? )))
А Медведев просто что-то напутал.
tryapichkin 10 августа 2018 | 07:16
Наконец то дошло, что это война
piter_ug 10 августа 2018 | 07:18
Его для гармонии с внешним видом надо переименовать в коалова.
Кто и где его нашел? Верните на место.
epynda 10 августа 2018 | 07:18
"Иные меры", это ничто иное, как война......
xuato 10 августа 2018 | 07:20
За развязанные войны Дмитрий Анатольевич хотел получить усиленный паек.
doubleman 10 августа 2018 | 07:36
Иные методы?
Кац предлагает сдаться?
as_kv 10 августа 2018 | 07:38
Сказал, то что велели сказать.
ly4_sveta 10 августа 2018 | 07:38
Десять лет Путин показывал миру свою крутизну,
начав с захвата грузинских территорий. Десять лет
он угрожал, захватывал, травил, гнобил, издевался и
потешался над всем миром. А мир все смотрел, думал и
соображал. Такую гадину надо «душить» сразу, в зародыше.
У диктаторов нет меры, они с каждым годом своей власти
наглеют все больше и беспредельнее. Такие ничтожества,
дорвавшись до власти, хотят обладать всем миром, пакостя
разными способами везде и всюду. Раньше надо было, на
корню, а то уже этот сорняк разросся повсюду.
airjeff 10 августа 2018 | 07:53
пиндосы и так из под столов не вылазят,- боятся, после страшилок захаровой, так и этот туда же. а что такое "иной метод" кто-то понял, включая автора?
gotirbit 10 августа 2018 | 08:03
Во время войны и даже за пару лет до неё обычно идёт интенсивная "зачистка" от "пятой колонны". Ещё есть время уехать...
sasass 10 августа 2018 | 08:04
Президентские ракетные послания , почему -то не действуют и разговаривать по существу пиндосы вообще не хотят...