«Зенит» потерпел самое крупное поражение в еврокубках с 1989 года
Команда из Петербурга проиграла минскому «Динамо» со счетом 0:4. Это был первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная встреча состоится 16 августа в Петербурге при пустых трибунах. «Зенит» наказан за поведение фанатов на матче 1⁄8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» в феврале этого года. В 1989 «Зенит» проиграл немецкому «Штутгарту» со счетом 0:5.
Комментарии1
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calorad 10 августа 2018 | 06:50
Мне интересно, бомжей на драники натерли на крупной или мелкой терке?
И в конце на..рали прямо в шляпу Мише-мушкетеру.