Дело об изнасиловании и домогательствах в отношении Стивена Сигала передано в прокуратуру Лос-Анджелеса
Об этом сообщает портал TMZ. С обвинениями в адрес 66-летнего актера выступили десять женщин. Недавно в российском МИДе сообщили, что Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство, стал спецпредставителем ведомства по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Глава пресс-службы МИДа Мария Захарова сказала, что вопреки слухам актер не имеет дипломатического паспорта, но если возникнет необходимость, то он может его получить.
Комментарии4
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sg95 10 августа 2018 | 06:43
Во, с..ка, янкели придумали эффективный способ устранять неугодных!!! Хотя это еще лживые английские ублюдки первыим испробовали на Ассанже. КАк удобно! Не надо никаких доказательств. Заявляют что ты 30 лет назад за жопу ущипнул и даже платьев с пятнами не надо )))
И ведь пипл хавает. Для этого его и воспитывали Халливудией десятилетиями..
advokat52 advokat 10 августа 2018 | 06:45
ну вот эта необходимость и возникла
listen_up 10 августа 2018 | 06:46
Дело об изнасиловании и домогательствах в отношении Стивена Сигала ...
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Вот интересно, кто же домогался этого 120 кг мачо?
Зато понятно, почему мальчик скоренько захотел стать гражданином России.
vlabar1960 10 августа 2018 | 06:50
Вот почему он решил сбежать в страну беззакония.