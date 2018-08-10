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06:30, 10 августа 2018

Лидер российского списка «Форбс» раскритиковал идею отобрать прибыль у бизнеса в пользу государства

Изъятие дополнительных доходов в ряде отраслей превышает годовые инвестиции компаний, заявил Владимир Лисин. Такая инициатива поощряет неэффектиную работу, сказал журналистам через своего представителя владелец Новолипецкого металлургического комбината.
Помощник президента Андрей Белоусов предложил изъятие сверхдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо Белоусова, адресованное Владимиру Путину.

Комментарии

2

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chapter_2 10 августа 2018 | 06:41

Похоже, что Кремль приступил к реализации плана по ликвидации частного бизнеса. В том числе и крупного. Тревога В.Лисина вполне обоснована. Кстати, НЭП в Советской России был уничтожен без всякого шума и гама - частникам элементарно назначали неподъёмные налоги.

herch 10 августа 2018 | 06:49

Здоровья вам и хорошего настроения (с)

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