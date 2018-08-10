Лефортовский суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан

Защита бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» добивается ее освобождения. Как сказал «Интерфаксу» адвокат Иван Павлов, у следствия нет никаких поводов держать Карину Цуркан в изоляторе, тем более что на свободе у нее остались несовершеннолетний сын и пожилая мать. По словам защитника, Цуркан обвиняют в том, что три года назад она передала Молдавии проект документа Минэнерго о деятельности российских энергетических компаний. Фигурантка настаивает на своей невиновности.