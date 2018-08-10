США с помощью новых санкций хотят улучшить отношения с Россией и добиться от Москвы правильного поведения

Это заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт. По ее словам, санкции могут быть очень эффективным инструментом в попытке договориться с другой стороной. В качестве примера Нойерт привела Северную Корею.

Ранее на этой неделе власти США объявили, что введут новые ограничения против России из-за отравления в британском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. Санкции будут вводиться в два этапа. В российском МИДе пообещали ответить зеркальными мерами.