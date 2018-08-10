США с помощью новых санкций хотят улучшить отношения с Россией и добиться от Москвы правильного поведения
Это заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт. По ее словам, санкции могут быть очень эффективным инструментом в попытке договориться с другой стороной. В качестве примера Нойерт привела Северную Корею.
Ранее на этой неделе власти США объявили, что введут новые ограничения против России из-за отравления в британском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. Санкции будут вводиться в два этапа. В российском МИДе пообещали ответить зеркальными мерами.
Комментарии5
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sg95 10 августа 2018 | 06:31
Ни у куя себя откровения. То есть открытым текстом признает что весь этот пиздешь про вешательства в выборы и отравления - это лишь повод чтобы принудить Россию делать то, что нужно им. И если Росия будет подчиняться, то сразу все надуманные обвинения исчезнут.
Хомячки, айда вам по ебалу настучу, а то что то отношения с вами не заладились.. )))
Лживые заокеанские пидорасы..
eduard1958 10 августа 2018 | 06:36
sg95: Вы все правильно поняли в отличие от плешивого,с которым до сих пор разговаривали намеками.
eduard1958 10 августа 2018 | 06:32
Большего унижения,заключенного в одном (!) предложении,и быть не может.Американцы поставили Россию в положение школьного хулигана-выродка,которому педсовет дает последний шанс на исправление,перед тем,как отчислить из школы.
shalunok 10 августа 2018 | 06:45
eduard1958: Ага, ведут себя с хулиганом-выродком как с хулиганом-выродком.
...только причем тут Россия?
Гитлер не Германия, а Путин не Россия, что бы там не говорили геббельсы-володины.
eduard1958 10 августа 2018 | 06:51
shalunok: Вовочку 86% класса поддерживали.Вот весь класс и наказывают.Нужно своими мозгами жить,а не вовочкиными.