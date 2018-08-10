Флешмоб, приуроченный к 95-летию Расула Гамзатова, запустил в Махачкале исторический парк «Россия — моя история»
8 сентября автору бессмертных журавлей исполнилось бы 95 лет. К этой дате, как в России, так и Дагестане, приурочен ряд мероприятий.
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8 сентября автору бессмертных журавлей исполнилось бы 95 лет. К этой дате, как в России, так и Дагестане, приурочен ряд мероприятий.
Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…
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