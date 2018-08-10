ФБК Алексея Навального провел свое социологическое исследование и выяснил среднюю зарплату по стране

По данным Росстата, средняя зарплата составляет 45 840 рублей в месяц, однако это совершенно не соответствует действительности, — заявил ранее Навальный в своем видеоролике, — реальная средняя зарплата в стране составляет около 15 тысяч рублей. По мнению Навального, грядущее повышение пенсионного возраста нанесет колоссальный удар по людям, чьи зарплаты не соответствуют завышенным официальным данным.