ФБК Алексея Навального провел свое социологическое исследование и выяснил среднюю зарплату по стране
По данным Росстата, средняя зарплата составляет 45 840 рублей в месяц, однако это совершенно не соответствует действительности, — заявил ранее Навальный в своем видеоролике, — реальная средняя зарплата в стране составляет около 15 тысяч рублей. По мнению Навального, грядущее повышение пенсионного возраста нанесет колоссальный удар по людям, чьи зарплаты не соответствуют завышенным официальным данным.
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