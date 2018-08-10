Эммануэль Макрон намерен обсудить с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссера Олега Сенцова
Об этом сообщили в Елисейском дворце. Сенцов должен быть освобожден, так же как и российские политзаключенные на Украине, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Максим Шевченко. По мнению Шевченко, кроме этого необходимо добиваться разрешения ситуации на Донбассе и соблюдения минских договоренностей.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sg95 10 августа 2018 | 06:17
Кули тут обсуждать? Отсидит двацарик и выйдет честным человеком. Пожрет первым делом. 20 лет без еды - это не шутка.
А Макрон не хочет обсудить освобождение тех, кто во Франции терракты осуществлял или готовил? Если уж так любит террористов...
multipulti 10 августа 2018 | 06:26
sg95: : -санкции Сенцова? дырокол в задницу гопнику
prof57 10 августа 2018 | 06:17
Да готовы мы отдать Сенцова Франции, а то Павленскому одному скучно сидеть во французской тюрьме и поговорить не о чем... А тут можно такой акционизм замутить... просто взрыв мозга. Привязал гранату к голове, да и выдернул чеку гденить на площади... пораскинул мозгами... У Сенцова опыт есть.