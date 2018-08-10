Эммануэль Макрон намерен обсудить с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщили в Елисейском дворце. Сенцов должен быть освобожден, так же как и российские политзаключенные на Украине, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Максим Шевченко. По мнению Шевченко, кроме этого необходимо добиваться разрешения ситуации на Донбассе и соблюдения минских договоренностей.