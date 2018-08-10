Дорогомиловский суд Москвы оставил в СИЗО фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову

Ее сестра Анастасия сказала, что не удивлена решением судьи Юлии Рудаковой. 18-летнюю Анну Павликову обвиняют в экстремизме. По словам стороны защиты, девушка была в одном чате с провокатором из силовых структур. Перевести ее под домашний арест просили глава СПЧ Михаил Федотов и уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова.