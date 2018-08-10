Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:00, 10 августа 2018

Дорогомиловский суд Москвы оставил в СИЗО фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову

Ее сестра Анастасия сказала, что не удивлена решением судьи Юлии Рудаковой. 18-летнюю Анну Павликову обвиняют в экстремизме. По словам стороны защиты, девушка была в одном чате с провокатором из силовых структур. Перевести ее под домашний арест просили глава СПЧ Михаил Федотов и уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 537 6 7492 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Q: тайный знак теории заговора сторонников Трампа На самом деле, считают последователи QAnon, Трамп сделал вид, что у него был сговор с русскими, чтобы назначить Мюллера, который на самом деле расследует Клинтон, главу ее штаба Джона Подесту и Обаму…

5 117 6 33444 03.08
Kсша, трамп, общество, политика, мнения
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 104 6 7773 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Накипело! Он утверждает, что группа была без денег. Это ложь. У группы только наличных было 8,5 тыс. Что по местным меркам достаточно для найма в сопровождение 100 местных или 10 «сторонних» вооруженных бойцов…

5 450 6 153678 03.08
Kжурналисты, трагедии, расследования, африка, мнения
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 100 6 8927 07.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 109 6 10421 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 303 6 29160 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 117 6 13201 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

Human Rights Watch о ЦАР: «Между Банги и Бамбари нет присутствия боевиков. Мы перемещаемся по этому маршруту без охраны» У меня нет никаких подробностей относительно их планов, но я уверен, что у них изменились планы, иначе они бы не поехали [из Сибю] на север, это совершенно точно…

5 138 6 66467 03.08
Kжурналисты, трагедии, африка, события
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 290 6 35629 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Отдельным чиновникам выгодны потоки беженцев. Они не думают, что будет потом, что будет через 10 лет. Это люди-однодневки, которым важно сейчас набить свои карманы…

5 62 6 7997 08.08
#слушать 42:14 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Kукраина, видео, сетевизор, политика, передачи
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 46 6 5980 09.08
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Екатерина Проничева: Москва стала очень дружелюбна к тем, кто в ней живет Москва – очень красивый город, он стал очень человечным. Я живу в центре, мне больше всего нравится то, что в выходной день можно собраться и пойти погулять…

5 81 6 11166 09.08
Kмосква, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Я не верю, что политических журналистов по политическим мотивам надо убивать в Африке. Всё это можно сделать гораздо проще, как Немцова под стенами Кремля…

5 74 6 10213 09.08
#слушать 36:20 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 63 6 9358 08.08
Блоги

Максим Шевченко журналист

Версия смерти Орхана четвёртая, конспирологическая Есть на Земле государство, которое привыкло убивать своих врагов в любой точке земного шара и считать это нормальным. Какое? Догадайтесь сами…

5 218 6 68142 03.08
Kжурналисты, трагедии, расследования, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Москве умер актер и режиссер Дмитрий Брусникин О его смерти сообщили в театре «Практика», который он возглавил в мае этого года

5 0 6 10004
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Водитель врет — он и есть соучастник. И у меня вопрос — почему наш грозный МИД, вместо того, чтобы требовать выдачи водителя, это вранье некритически повторяет и рассказывает нам бред…

5 154 6 145044 04.08
#слушать 47:32 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 68 6 10980 06.08
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то  защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…

5 14 6 427001 09.08
Kпенсии, общество, история, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Внеземная форма тупости Внеземная форма тупости Если молодежи до этой поры вся эта державность и вся эта дерьмовая духовность была просто фиолетова, теперь ей все это будет просто ненавистно…

5 212 6 168614 06.08
Kрпц, власть, видео, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7171685
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3605353

Сегодня в эфире