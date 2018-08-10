Страны Африки хотят создать свою валюту

Это заявил глава Центробанка Египта Тарек Амер. По его словам, Ассоциация Центральных банков Африки начала разработку соответствующих регулирующих правил, однако создание единой африканской валюты займет не менее 25 лет, передает РИА. Амер подчеркнул, что для этого нужно согласие и политическая воля лидеров стран континента, кроме того, необходимо достигнуть определенных экономических показателей.