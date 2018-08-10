Немецкие пилоты компании Ryanair начали 24-часовую забастовку

Бастовать сегодня намерены также летчики подразделений лоукостера в Ирландии, Швеции, Бельгии и Нидерландах. Всего по Европе будет отменено 400 рейсов, из них 250 – в Германию или из нее, передает агентство ДПА. Забастовка нарушит планы 55 тысяч пассажиров, большинство из них в Германии. Пилоты и их профсоюзы требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.