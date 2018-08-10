Лидер российского списка «Форбс» раскритиковал идею отобрать прибыль у бизнеса в пользу государства

Изъятие дополнительных доходов в ряде отраслей превышает годовые инвестиции компаний, заявил Владимир Лисин. Такая инициатива поощряет неэффектиную работу, сказал журналистам через своего представителя владелец Новолипецкого металлургического комбината.

Помощник президента Андрей Белоусов предложил изъятие сверхдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на письмо Белоусова, адресованное Владимиру Путину.