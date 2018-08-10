В США миллиардера Генри Николаса задержали с двумя чемоданами наркотиков

Как передает портал TMZ со ссылкой на источник, полицию вызвал персонал отеля в Лас-Вегасе. Сооснователь компании Broadcom не мог попасть в свой номер. Когда сотрудники открыли дверь, то обнаружили там находившуюся без сознания подругу Николаса, Эшли Фарго, это бывшая жена члена семьи, основавшей банковскую компанию Wells Fargo. Прибывшие медики привели женщину в чувство. Кроме того, были найдены два чемодана, первый был полон марихуаной, а второй – более тяжелыми наркотиками, какими именно, не уточняется.