Использование чужих компьютеров и смартфонов для получения криптовалюты становится все более популярным
Количество объявлений на хакерских форумах о продаже соответствующих вирусов выросло за год в пять раз. Это сообщили «Интерфаксу» в компании Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений. Эксперты отмечают, что в результате нелегальной добычей криптовалюты стали заниматься люди без специальных технических знаний, которые не считают это преступлением. Однако большинство методов установки вируса на чужие устройства предполагают нарушение Уголовного кодекса.
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