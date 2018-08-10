Фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой продлили срок содержания в СИЗО
Судья Дорогомиловского суда Москвы Юлия Рудакова сочла, что предоставленные защитой медицинские документы не свидетельствуют о наличии у 18-летней девушки заболеваний. На заседании отец обвиняемой рассказал о том, что у нее проблемы с сердцем, дрожат руки, появились судороги и панические атаки. Павликова обвиняется в экстремизме. По утверждению стороны защиты, она всего лишь общалась с провокатором, возможно, из силовых структур. Отпустить Павликову из СИЗО под домашний арест просили уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов.
Комментарии1
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yralez 10 августа 2018 | 05:04
Генерал полиции ничто перед судьей.
Вот какие у нас судьи !
А уж Уполномоченная по права Человека при Президенте РФ вообще тьфу и растереть.
Зная, как в провинции попадают в судьи, можно представить, какие люди попадают в судьи в Москве.