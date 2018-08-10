«Зенит» потерпел самое крупное поражение в еврокубках с 1989 года
Команда из Петербурга проиграла минскому «Динамо» со счетом 0:4. Это был первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная встреча состоится 16 августа в Петербурге при пустых трибунах. «Зенит» наказан за поведение фанатов на матче 1⁄8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» в феврале этого года.
В 1989 «Зенит» проиграл немецкому «Штутгарту» со счетом 0:5.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
igorrrpadlowitchs 10 августа 2018 | 03:28
Мало, видать, платим нашим футболистам, раз они проигрывают команде, которая стоит 1% от стоимости 'Зенита" и это в лучшем случае!