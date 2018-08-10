Бывший премьер-министр Армении был допрошен по делу об убийстве протестующих в 2008 году

Политик Овик Абрамян сообщил это местным СМИ. В среду по тому же делу был задержан его брат, бывший депутат и бизнесмен Генрих Абрамян. Его подозревают в незаконном хранении оружия. На подконтрольной ему фабрике нашли пулеметы, автоматы и снайперские винтовки. В 2008 году официальным победителем президентских выборов стал Серж Саргсян. В результате столкновений протестующих с силовиками погибли 8 демонстрантов и двое полицейских. Ранее по делу об убийстве протестующих был арестован бывший президент Армении Роберт Кочарян.