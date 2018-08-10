США с помощью новых санкций хотят улучшить отношения с Россией и добиться от Москвы правильного поведения
Это заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт. По ее словам, санкции могут быть очень эффективным инструментом в попытке договориться с другой стороной. В качестве примера Нойерт привела Северную Корею.
Ранее на этой неделе власти США объявили, что введут новые ограничения против России из-за отравления в британском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. Санкции будут вводиться в два этапа. В российском МИДе пообещали ответить зеркальными мерами.
Комментарии2
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igorrrpadlowitchs 10 августа 2018 | 03:24
Главное - это дождаться ответных санкций путинской россии и не надорвать живот со смеха!
i_one_off 10 августа 2018 | 03:25
Они добиваются того же, "чего хотел добиться друг моего детства Коля Остен-Бакен от подруги моего же детства, польской красавицы Инги Зайонц. Он добивался любви." ©
Воспользоваться неожиданной слабостью (развал СССР), поставить встающую с колен обратно в позу и добиваться любви санкциями.
Как это прекрасно.