Помощник президента Андрей Белоусов предложил ежегодно изымать у бизнеса по полтриллиона рублей

Деньги пойдут на финансирование майского указа Владимира Путина. Это сообщает агентство «Блумберг» со ссылкой на письмо Белоусова президенту и подтверждают источники ТАСС. Изымать предлагается часть доходов у горнодобывающих, металлургических, химических компаний и производителей удобрений, поскольку они платят меньше налогов, чем нефтегазовый сектор. Ожидается, что инициативу обсудят сегодня в Минпромторге.

Новая мера затрагивает такие компании как «Норникель», «Алроса, «Полюс золото», «Сибур», «Уралкалий», «Северсталь», «Мечел», «Фосагро» и Новолипецкий металлургический комбинат. Основной совладелец комбината, самый богатый бизнесмен России Владимир Лисин уже раскритиковал идею помощника президента.