Помощник президента Андрей Белоусов предложил ежегодно изымать у бизнеса по полтриллиона рублей
Деньги пойдут на финансирование майского указа Владимира Путина. Это сообщает агентство «Блумберг» со ссылкой на письмо Белоусова президенту и подтверждают источники ТАСС. Изымать предлагается часть доходов у горнодобывающих, металлургических, химических компаний и производителей удобрений, поскольку они платят меньше налогов, чем нефтегазовый сектор. Ожидается, что инициативу обсудят сегодня в Минпромторге.
Новая мера затрагивает такие компании как «Норникель», «Алроса, «Полюс золото», «Сибур», «Уралкалий», «Северсталь», «Мечел», «Фосагро» и Новолипецкий металлургический комбинат. Основной совладелец комбината, самый богатый бизнесмен России Владимир Лисин уже раскритиковал идею помощника президента.
Комментарии5
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igorrrpadlowitchs 10 августа 2018 | 03:21
Вот это правильно: делай всегда то, что умеешь делать! Если , кроме воровства и грабежа не на что это бандитское государство не способно, то оно и дальше будет это делать! Тем более, если терпилы в виде народа молчат!
archibald_dandy_esquire 10 августа 2018 | 03:35
igorrrpadlowitchs:
Деньги пойдут на финансирование Владимира Путина - а то их расплодилось много - всем на ботокс не хватает, опять же 28 дворцов и неизвестно сколько ещё личных курортов в заповедниках есть и Сечин новые строит
condor00 10 августа 2018 | 03:31
Классика отечественного бандитизма, - грабь награбленное.
vyatkh 10 августа 2018 | 03:32
Мечты совкодрочеров сбываются.
virgenu 10 августа 2018 | 03:36
Или рынок, или госпланирование. Запихать в один флакон невозможно. Путину, прежде, чем подписывать указы следовало бы подумать-где деньги взять на этот популизм.Бесконечно вешать гражданам лапшу на уши не получится.Предпринимателю лучше знать, на что истратить заработанную прибыль, он налоги уплатил и никто не имеет право командовать ему на что тратить заработанное. А Путин вправе сократить траты на избыточное вооружение, тягаться с США со своим 2,3% мирового ВВП против 32% мирового ВВП у США.